《濁水漂流》12項提名稱冠 吳鎮宇林嘉欣爭金馬帝后

【明報專訊】《第58屆金馬獎頒獎典禮》於11月27日在台北國父紀念館舉行，昨日大會公布各獎項入圍名單。李駿碩執導的港產片《濁水漂流》獲12項提名稱冠，《瀑布》、《緝魂》、《月老》各有11項提名。吳鎮宇憑《濁》片跟張震《緝魂》、柯震東《金錢男孩》等爭影帝。林嘉欣憑《美國女孩》角逐影后，對手有同片飾演她女兒的方郁婷，《瀑布》賈靜雯與王淨戲中也是演母女，兩人齊爭影后。方郁婷同時角逐「最佳新演員」。

《濁水漂流》12項提名包括「最佳劇情長片」、「最佳男主角」、「最佳男配角」謝君豪、柯煒林，「最佳女配角」李麗珍、「最佳導演」與「最佳改編劇本」李駿碩，還有「最佳攝影」、「最佳剪輯」與「最佳原創電影音樂」等。

林嘉欣方郁婷「母女」爭獎

《美國女孩》獲7項提名，包括「最佳劇情長片」、「最佳女主角」林嘉欣與方郁婷、「最佳新演員」、「最佳新導演」阮鳳儀等。林嘉欣於2015年憑電影《百日告別》獲金馬影后榮譽，今次再次爭獎。她表示開心入圍，「恭喜我在戲中的女兒芳儀（方郁婷），非常非常非常感動！非常謝謝《美國女孩》前前後後整個團隊，沒有他們，就沒機會在今天收到這麼好的消息」。

導演李駿碩：興奮又意外

《濁水漂流》導演李駿碩對獲12項提名感興奮又意外，他說：「金馬在我心目中尤其重要。我特別高興柯煒林、黃衍仁同梁銘佳都入圍，佢哋同我一樣都是較新入行，亦好多謝整部戲台前幕後。」吳鎮宇開心憑此片爭影帝，恭賀《濁水漂流》團隊，「大家都一齊出了一分力、一齊都有付出，希望大家都會有獎」。

謝君豪李麗珍角逐男女配色

李麗珍角逐「最佳女配角」，說拍攝《濁》片時似做功課一樣，希望可以及格之餘，仲可以攞高分，她說：「我好開心同香港觀眾講，我哋嘅電影獲其他地方認同！這滿足感勝於一切。」謝君豪於1997年憑《南海十三郎》獲金馬影帝，24年後獲提名男配角獎。他稱當年獲獎太年輕，沒有太大感覺，拿完獎回劇組繼續拍戲，他說：「後來發現，這個獎對我的演藝事業幫助太大了，很多人都是因為這個獎才關注我、認識我和十三郎這個人物。今次《濁水漂流》演『老爺』呢個角色，再次受到金馬獎的肯定，我演技是否有進步不敢講，起碼證明無退步啦！」同片的柯煒林同角逐「男配角」，說這是對他的演員生涯很大肯定。

娛樂組