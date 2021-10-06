《我家無難事》監製王心慰營造複雜關係 吸引追看 黃嘉樂牀戰劉思希再咀楊明

馬德鐘（左起）跟唐詩詠的對手戲有化學作用，關禮傑就應監製要求造型有滄桑感覺。

【明報專訊】無綫劇集《我家無難事》下周結局篇，前日公布上周電視直播平均收視點19.5，觀眾人數127萬，這部溫情小品劇集比之前的大製作、大卡士演員劇集收視更好成績。劇中除大賣溫情，一眾男女主角錯綜複雜的感情同是焦點，特別是楊明、黃嘉樂、劉思希、王君馨與胡㻗的五角關係。楊明跟黃嘉樂疑似的HeHe情，黃嘉樂又跟劉思希發生關係，3人關係終有突破發展。監製過多部表現人性陰暗面的監製王心慰接受《明報》專訪表示，有感現在社會很需要和諧氣氛，希望透過笑中有淚的劇情，傳達珍惜擁有的信息，盼觀眾看得舒服。

記者：葉靜文

《我家無難事》這星期劇情進入高潮，郭得明（楊明飾）與馮耀山（黃嘉樂飾）的HeHe情，以及暗戀馮耀山的田羽冰（劉思希飾）的三角關係終有突破發展，劇情講述劉思希遇壞人險遭劫色，黃嘉樂英雄救美，二人過電並發生關係。事後黃嘉樂向楊明隱瞞跟劉思希的事，兩個大男人更咀嘴，關係耐人尋味。

結局有情人終成眷屬

此外，劇中礙於性功能障礙與性向疑惑的楊明曾拒絕演莊致澄的王君馨愛意，及後發現情傾對方，惜遲遲未敢表白，怎料演其外甥的胡㻗搶先向王君馨告白及獻吻。劇情雖製造多段錯綜複雜關係，但最後還是大團圓結局，馬德鐘跟唐詩詠、楊明跟王君馨，還有黃嘉樂與劉思希齊齊影結婚相，有情人終成眷屬。

讚馬德鐘演出有驚喜

王心慰過往監製過多部劇集，包括《黃金有罪》、《失憶24小時》等，大都表現人性的陰暗面，今次與編審林麗媚構思開拍《我家無難事》時，希望展現正面思維及較貼地，圍繞一個家庭的故事，在茶杯裏的風波中，劇情未必有太強追看性，所以人物希望有趣又有新鮮感。

王心慰透露每個角色皆度身訂做，馬德鐘的大佬角色具備「自我感覺良好」特質，經常搵弟妹笨，但面對大事大非總會站在家人一方，她稱開拍前並不知馬德鐘會如何處理，第一日開拍已覺得他演得好爆，並說：「他處理得好好，好有喜感，是一個亮點。」

鮑起靜（鮑姐）演的媽子是劇中靈魂人物，王心慰稱鮑姐是不二之選，她說：「當故事構思好時，靈魂人物『媽子』一定是鮑姐，當時鮑姐在英國，我致電邀請她，她好信任我，很快答應回港演出，我立即好安心，因為如果阿媽冇阿媽感覺，做不到那種凝聚力。」

未因楊明被捕考慮換角

眾多演員中最受爭議的是楊明，他在此劇開拍前發生交通意外，其後涉拒絕提供血液樣本被捕，案件至今仍未結束，楊明亦未有參與劇集宣傳。

王心慰稱從未考慮換角，並說：「我拍《梟雄》時，楊明演繹的角色很孩子氣，他演得好好，所以今次需要大男孩感覺的細佬角色，就想到他。我着重演員是否適合角色，不會考慮或計算太多。曾有人話：『呢個演員唔夠靚？冇觀眾緣，你用佢？』我從來冇計這些，只計演員是否適合角色，適合就畀佢做。可能觀眾只看到他某一面，但透過角色，可以讓觀眾看到他的另一面，可能有不同看法。」

特意安排「處死」媽子

對於劇情在第四集便「處死」媽子，王心慰表示觀眾感驚訝是意料中事，鮑姐的角色仍不時在劇中出現，跟馬德鐘對話。王心慰解釋這安排是有用意的，她說：「媽子是整個屋企的精神支柱，不想寫到她像『常哦』，於是用比較輕鬆方法處理，像在回憶中出現，馬德鐘是魔鬼，鮑姐演的媽子是天使，道出馬德鐘的心聲。子女在媽子離開後，會回想起以前媽子說過的話，媽子的精神一直延續，影響着每一個人。今次各個演員都好入戲，他們演繹上還會加入一些小動作增加效果，做到各人心中仍有媽子，表達出家人之間縱使有爭拗，心中都存在愛。」

王心慰表示製作這個劇的目是希望達到笑中有淚，傳達要珍惜擁有，有感現在社會很需要和諧氣氛，希望觀眾看得舒服。