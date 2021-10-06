Britney感謝粉絲支持喊足兩小時

【明報專訊】現年39歲的美國樂壇天后Britney Spears，過去13年一直遭父親Jamie操控其財產監護權，為了重奪人身自由而對簿公堂，洛杉磯法院早前判Britney勝訴，解除Jamie監護人身分。

剛於法屬玻里尼西亞度假返美的Britney，昨日透過社交媒體Instagram上載短片，感謝網民發起「解放Britney」運動（FreeBritney），「多得大家支持，我才可以脫離父親監控，重回人生正軌，昨晚為此哭了兩小時，因為我知道我的粉絲是最好的」。Britney的未婚夫Sam Asghari亦有留言力撐。

Britney監護權官司宣判前夕，《紐約時報》透過紀錄片《Controlling Britney Spears》訪問她的前保安人員，揭發Jamie要求職員竊聽女兒的電話內容，雖然Jamie否認指控，但FBI已介入調查。

據英國《太陽報》報道，Britney代表律師Mathew Rosengart趁她度假期間，聘請一班軍事保安專家入屋檢查，地氈式搜索大門、天花、牆壁等每吋地方，至於有否找到竊聽工具？暫時仍未公布。