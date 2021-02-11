MIRROR被諷靠賣靚樣不懂唱歌 Ian：各有表達自由 Edan撐隊友有才華

MIRROR被指部分成員不懂唱歌，只靠賣樣，Edan自嘲，「想賣樣都未必有我份」。（攝影：鍾偉茵）

【明報專訊】男團MIRROR人紅是非多，之前被C AllStar經理人公司老闆阿拔嘲正職是廣告從業員後，近日又有本地Rapper「Novel Friday」推出新歌《MIRROR FREESTYLE》，諷刺MIRROR部分成員只賣靚樣而不懂唱歌。MIRROR成員陳卓賢（Ian）與呂爵安（Edan）昨日分別出席活動，Ian認為自由社會每個人都可以表達個人主觀意見，稱隊友除靚仔外，私下亦好努力。Edan則自嘲無份賣樣，又撐隊友有才華，努力提升自己。

陳卓賢（Ian）戴約值39萬鑽飾出席珠寶品牌在商場舉行的展覽，大批粉絲到場支持。Ian平日打扮喜歡簡約為主，間中會佩戴首飾襯衫。

Ian節儉自己 對家人闊綽

Ian透露之前舉行演唱會獲品牌贊助，合作愉快，但不清楚昨日活動酬金有否加碼。他說：「酬勞方面我完全不清楚，交由公司決定，只希望盡快出糧。因今年只在年初出過一次糧，要慳着用。不過沒有太大消費，最大開支是買禮物送媽咪，或為負擔婆婆家居的裝修費，總之節儉自己，對家人就不會。」Ian女友盧慧敏日前28歲生日，他透露二人簡單慶祝，笑言送祝福及少少心意禮物。有笑他未出糧不敢送禮，他否認：「平日拍拖多數是正常情侶食飯消遣，消費不算高。我們對物質生活不太着重，衣食住行應付到就OK。」

談及本地Rapper「Novel Friday」借新歌《MIRROR FREESTYLE》歌詞諷刺MIRROR部分成員只賣靚樣而不懂唱歌，Ian表示從朋友口中聽到，認為借音樂能讓大家好自由表達意見，他亦會透過音樂抒發自己想法，所以好主觀。他說：「首先多謝他覺得MIRROR部分成員靚仔，我都認同。不過成員除天生麗質好靚仔外，私下亦很努力，會上堂學唱歌，希望做出一定的水準給大家看。」Ian沒因此事感嬲怒，強調自由社會人人都可以表達個人主觀意見，他只會專心做好自己的音樂作品。

Edan認歌藝不及炎明熹 爭獎隨緣

另一方面，呂爵安（Edan）與魏浚笙、岑珈其、劉沛蘅、黃正宜及徐浩昌等原班人馬，再合作ViuTV遊戲節目《膠戰S2》，昨日出席記者會，眾人笑言希望節目拍到第6季；其間玩問答遊戲，Edan與珈其示範用肚互頂逼爆氣球。Edan透露昨日推出新歌《My Apple Pie》很期待，與MV女主角林愷鈴首次合作，讚對方身形夠高，又是港大師妹，非常欣賞。今年樂壇新人獎競爭激烈，Edan對爭獎抱隨緣心態，強調不為爭獎而出歌，只希望做喜歡的音樂，建立個人風格。盧瀚霆（Anson Lo）新歌《Megahit》登上港台音樂榜，Edan未知能否上榜，視乎大家口味。他無意主動谷宣傳：「我不會刻意到港台打招呼，如果出聲叫幫手就失去原意。」

有報道指炎明熹的粉絲諷刺有份爭新人獎的Edan、張天賦及曾比特歌藝不及炎明熹，Edan自嘲知自己事，歌藝確不及他們；但自覺藝人不應只看單一表現，應綜合多方面，亦謙稱需要時間提升音樂能力。

對於本地Rapper「Novel Friday」的新歌諷刺MIRROR部分成員只賣靚樣而不懂唱歌，Edan搞笑說：「自問想賣樣都未必有我份，而且我們12個人都不同樣，總有一個適合大家；部分成員除有樣，都有其他才華。」他重申各成員會努力提升自己，希望得到大家認同。

盼《膠戰》成長壽節目

Edan開心《膠戰》第2季增長至1小時，又到郵輪及大型商場實景拍攝，知道有粉絲現場探班但沒阻礙工作。Edan表示恨長拍長有：「公司問過我是否需要暫停拍新一季，但這個節目是我拍得最舒服開心和沒有壓力，希望繼續拍，成為長壽節目。有一日在商場內來回狂跑，跑到我差點暈低，要即時坐下休息，無謂為拍節目搵命搏。」魏浚笙則表示難忘到鬼屋拍攝。

記者：林蘊兒

攝影：鍾偉茵

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