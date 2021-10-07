崔岷植新片揭幕釜山電影節 宋仲基喜遇「舊愛」全汝彬

開幕電影《走向幸福之國》導演林常樹（左起）率領朴海日和崔岷植舉行記者會，再行紅地氈。

韓韶禧的性感造型，跟前日出席新劇《以吾之名》記者會的打扮如出一轍。（Getty Images）

宋仲基（上圖）在紅地氈偶遇《黑道律師文森佐》舊拍檔全汝彬（下 圖），看來緣分不淺。

【明報專訊】第26屆釜山國際電影節昨日在海雲台揭幕，《黑道律師文森佐》宋仲基與《青春紀錄》朴素丹擔任司儀，開幕電影《走向幸福之國》導演林常樹率領男主角崔岷植和朴海日出席記者會，加上疫情緩和下重開紅地氈環節，吸引《上流寄生族》金像導演奉俊昊、《燒失樂園》影帝劉亞仁、《黑》劇女星全汝彬等亮相，重現久違了的星光。

去年受疫情影響，釜山電影節雖然如期舉行，為免病毒擴散，大會取消紅地氈環節，場面一片冷清；隨着疫情漸見緩和，今屆紅地氈星光再現，釜山市長朴亨俊亦親臨現場，跟其他來賓一起遵守防疫措施，包括保持社交距離、戲院入座率亦只有一半等，確保影展在安全環境下進行。

大會請來宋仲基擔任司儀，當他踏上紅地氈之際，曾跟他合演《黑道律師文森佐》的全汝彬巧合地緊接登場，當基哥聽到大會宣讀她的名字時，隨即轉身望向女方，兩人相視而笑，感覺相當溫馨。

月中閉幕 港片《梅艷芳》首映

除了《黑》劇男女主角外，紅地氈上陸續出現《偶然發現的一天》金惠允、《地獄公使》劉亞仁、《以吾之名》韓韶禧、《D.P逃兵追緝令》丁海寅、《Sweet Home》高敏詩及《Move to Heaven：我是遺物整理師》陳俊翔等，現場星光熠熠。

紅地氈活動結束後，大會邀請有「韓國電影教父」之稱的《春香傳》導演林權澤上台，接受奉俊昊頒發亞洲最佳電影人大獎，表揚前者對影壇的傑出貢獻，台下眾星起立鼓掌致敬。提起奉俊昊，今天他會跟《Drive My Car》康城影展最佳劇本得獎導演濱口龍介一起舉行座談會，分享拍攝電影的心得。

今屆共有70個國家及地區，合共223部電影參展，開幕電影是《下女》導演林常樹的新作《走向幸福之國》，這齣公路電影講述命不久矣的監獄逃犯（崔岷植飾），遇上罹患罕見疾病卻無錢醫治的病人（朴海日飾），二人意外獲得尹汝貞一筆黑錢，於是在人生最後的日子裏，攜手迎向精彩結局。

朴海日昨在新片記者會上表示，首次跟影帝崔岷植合作，令他感到非常光榮，「他總是提早30分鐘抵達拍攝現場，也是第一個化妝的演員」，專業表現令人敬佩。林常樹則自嘲：「這部電影很通俗，並不像我拍攝的電影。」

釜山電影節將於本月15日閉幕，由本地導演梁樂民執導、王丹妮和劉俊謙合演的傳記片《梅艷芳》獲選為今屆閉幕電影，當日將會舉行世界首映禮。