游嘉欣置業愛細單位 林正峰寧養車不買樓

【明報專訊】林正峰與游嘉欣首次擔正主角的劇集《青年心城之撐起青春》周日（10日）首播，他們昨日與劇中演員施焯日、黃紫恩及王虹茵等出席記者會，客串的陸浩明、莊思敏亦現身支持。眾人分享年輕人對置業夢想看法，「慳妹」游嘉欣自覺家居地方不用大，放到一張牀就夠，不打算買大單位，即使買樓也不會自住，會放租當投資。住烏溪沙的林正峰解釋放棄買樓原因：「我計過條數，工作時間不定，返公司及回家坐的士車費約300元，寧願養車慳回交通費，不想人生為層樓而活。」他們都不想依賴家人代付首期買樓，怕增加家人負擔。

林正峰與游嘉欣齊笑稱未埋位前討論劇本各持己見，經常鬧交，幸沒有隔夜仇，埋位演情侶亦有默契。兩人主持的節目《#後生仔傾吓偈》已結束，林正峰擔心騷錢減少影響收入，也感謝節目令他學懂不少，他透露會參與J2創意總監C君（鄭詩君）統籌的真人騷節目。

莊思敏不敢挑戰母親角色

莊思敏讚一班年輕演員青春有活力。提到傳李佳芯在新劇演《聲夢》學員黃奕斌的母親，莊思敏聞言反應大，說如果要她演阿媽角色會很介意，因好考演技及好大挑戰，希望盡量不會發生在她身上。

記者：林蘊兒

攝影：劉永銳

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