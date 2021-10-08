捲桃色風波 被指「搞大人個肚唔認數」 許廷鏗爆曾嘉晴慘遭冒認喊住道歉

曾嘉晴前日在社交網發聲明，表示受到不知名人士在社交媒體假冒及滋擾她，已報警求助。（網上圖片）

許廷鏗稱對於無辜捲入桃色風波，本可一笑置之，但被誣衊和誹謗，還傷害到一個新人，不得不講。（攝影/記者：柯美）

【明報專訊】許廷鏗（Alfred）日前在網上直播宣布成立自家公司「自許紀錄」時，一個「angeltkc」帳戶留言指控他「背着女友偷食」和「搞大人個肚唔認數」兩宗罪。其後有指該帳戶屬於參演《#PTGF出租女友》的曾嘉晴，她隨後在社交網發聲明，稱有人冒充她開設假帳戶，已報警求助，並向受虛假信息影響的朋友致歉。許廷鏗昨日到電台宣傳新歌，稱曾嘉晴哭着跟他道歉，斥這種誣蔑和誹謗的惡意行為不可以容忍。

記者：柯美

曾嘉晴是電影《#PTGF出租女友》演員之一，前日她在社交網發聲明：「本人曾嘉晴（Angel）近日多次受到不知名人士在社交媒體以假冒本人的帳戶向本人作出滋擾，就這事件本人已於2021年10月4日下午向警方作出投訴。由於警方已就本人的投訴作出調查，本人不便作任何評論。」

她提到自己只有兩個公開帳戶「angeltkc 」及「angeltkc.photo」，用她英文名及相片開設假帳戶的冒充者，曾在那些假帳戶的發文均是惡意抹黑她的虛假信息。曾嘉晴說：「對於受到這些虛假信息所影響的朋友及公司，本人謹在此作出致歉。」

惡意行為 零容忍

許廷鏗昨日到新城電台宣傳新歌《佛系人生》，提到在網上直播公布成立自家公司時，有帳戶留言指控他「搞大人個肚唔認數」，許廷鏗不禁自嘲：「我真係恭喜你呀。」他表示曾身受其害，也試過被人冒認，又幫曾嘉晴發聲：「她不是當事人，她是剛剛在娛樂圈打滾的女藝人，希望這個冒認事件不會影響她的事業。」

問到許廷鏗是否認識曾嘉晴？他說：「係有人盜用曾嘉晴Ig（Instagram）留言，事後她喊住跟我道歉。冒認她的人不知男或女，這是惡意行為，是誣衊和誹謗，不可以容忍，行為好缺德。我原本可以一笑置之，但這是嚴重罪行，亦傷害到一個新人，不得不講，不想對方愈講愈high，令件事受注目。（是否得罪人？）我不知，總之成件事是不負責任的行為。」

自組公司出歌 緊張失眠

談到新歌《佛系人生》，許廷鏗稱由細到大都叫阿佛，沒公開講而已。今次是他自組公司後第一首派台歌，由零開始，一手一腳做到完成，感覺像十月懷胎，昨晚緊張到失眠。問他性格是否佛系？許廷鏗認為佛系有不同解讀，並說：「有些人認為緣分到自然會成功，但我不相信，覺得點都要努力過，結局就隨遇而安，希望大家聽完這首歌，找到自己的人生。」

他透露首張唱片投資7位數字，能否回本？他表示托賴獲很多客戶支持，除邀他拍廣告，還支持他的音樂，稍後唱片推出，會舉行新歌音樂會。