未受負評影響人氣 姜濤《蒙著嘴說愛你》MV破1000萬點擊

【明報專訊】MIRROR先後被C AllStar經理人公司老闆阿拔嘲他們正職是廣告從業員、又有本地Rapper「Novel Friday」出歌諷刺部分成員只賣靚樣而不懂唱歌，還有內地網民指他們顏值低，但成員未受影響，繼續人氣爆燈。

姜濤去年4月推出的大熱歌《蒙著嘴說愛你》，MV在官方頻道的點擊率近日衝破1000萬。姜濤前晚在社交平台上載只見到嘴唇微笑的照片，留言分享感受，透露正錄製MIRROR新團歌，他說：「知道《蒙著嘴說愛你》MV破1000萬點擊，謝謝大家。這首歌是我出道第二年的第一首作品，是我真正開始主導自己音樂方向的第一部作品。很開心這首歌帶給很多人正能量，而且漸漸變成兒歌，看到各大幼稚園都用這首歌為畢業歌曲，是我意料之外的收穫。很開心達成這項紀錄，是大家努力創造出來，但同時希望大家別太在意這些紀錄，我更在意的是你們能否在每首歌裏面拿到想要的。」

呂爵安MV蘋果批賣斷貨

另一成員呂爵安（Edan）前日推出新歌《My Apple Pie》，MV晚上9時上架，至昨晚7時已逾55萬次點擊。MV劇情講述演暖男的Edan，為令女主角林愷鈴不會因怕苦而不吃藥，將藥藏在蘋果批，再親自餵她吃。爵屎（粉絲暱稱）看出MV中的蘋果批是那間餅店出品，隨即出動搶購，令蘋果批即日賣斷貨。

娛樂組