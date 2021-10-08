Disney+月費73港元 《鷹眼》首播賀開台

【明報專訊】影視串流平台Disney+早前落實11月16日在香港啓播，昨日宣布收費，月費73港元，或可選擇訂購一年，費用738港元，即平均每月61.5元。一個帳戶可容納7用戶、10個裝置共享，但只可以4個裝置同時使用。

香港Disney+可觀看迪士尼、彼思動畫、Marvel、星球大戰（Star Wars）、國家地理頻道（National Geographic）及STAR等6大影視品牌，超過1200部電影及1.6萬集電視劇。其中謝洛美溫納（Jeremy Renner）主演的Marvel新劇《鷹眼》，會於11月24日上架，算是Disney+落戶香港後最新作品，之後還會陸續推出《Ms. Marvel》、《She-Hulk》及《Moon Knight》等。

Disney+原創作品方面，則有《咸美頓》、《小姐與流氓》、《天才兒童神秘學會》、《鋼牙與大鼻的樂園生活》，以及女歌手Bille Eilish演唱會電影《Happier Than Ever：給洛杉磯的情書》、《寶貝智多星》系列新片《Home Sweet Home Alone》。國家地理頻道將推出由《黑超特警組》韋史密夫（Will Smith）主持的《探訪超凡地球》。據報Disney+為配合亞洲地區服務，會製作原創電影及劇集，並於下周介紹一系列亞洲內容。