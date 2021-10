《007：生死有時》美開畫 首周末料收6.2億

【明報專訊】丹尼爾卡特(Daniel Craig)第五度及最後一次扮演「鐵金剛」的《007:生死有時》(No Time To Die),將於今日(8日)在美國上映。該片上周在英國及香港等54個國家及地區開畫,首周末全球錄得1.21億美元(約9.4億港元)累計票房,成為「疫」市新高。受疫情影響,雖然比原定檔期延遲了足足年半,據美媒引述業界表示,預計《007:生死有時》在美國首周末可收7500萬至8000萬美元(約5.8億至6.2億港元),但似乎難以打破上周《毒魔:血戰大屠殺》(Venom: Let There Be Carnage)9010萬美元的美國疫後最佳開畫紀錄。至於過往首周末在北美表現最佳的《鐵金剛》系列電影,則以8800萬美元的《新鐵金剛:智破天凶城》稱王,亦是該電影系列全球票房唯一能突破10億美元之作。

丹尼爾名留星光大道

另一方面,丹尼爾卡特前日在洛杉磯出席名留星光大道儀式,繼大衛尼文(David Niven)、羅渣摩亞(Roger Moore)及皮雅斯布士南(Pierce Brosnan)後,成為第4個名留星光大道的《鐵金剛》電影系列男主角;今集扮演奸角的金像影帝雷米馬力(Rami Malek)亦有現身以示支持。