2014年因出歌問題起爭執 林小明鬧江若琳手指拗出唔拗入

辯方大律師提到2014年初，江若琳出席活動時，因布景板設計問題（下方有鏡）令她裙底泄春光，事後覺得好委屈、好痛苦。（資料圖片）

【明報專訊】江若琳（原名江玲）與前經理人公司寰宇纏繞7年的合約糾紛案，近日於金鐘高等法院審訊，昨日續審，江若琳在老公蕭唯展（前名蕭潤邦）陪同下出庭。寰宇老闆林小明作供時，稱江若琳由簽約一刻已知道合約年期長達15年，又爆得知江若琳10年約有700萬分帳。庭上提到2014年生日飯局中，他懷疑江若琳跟其他人設局，不滿有人干涉公司內部事情，他曾鬧江若琳「手指拗出唔拗入」。辯方大律師問林小明是否曾向傳媒說江若琳反骨、貪錢。他稱是講事實。

案件昨日上午9時45分開庭，林小明9時15分抵達法院；江若琳繼續由老公蕭唯展陪同於9時30分到達，讓傳媒拍照後，江若琳說：「辛苦晒！」

簽約一刻已知15年

庭上就合約年期及雙方分帳比例的問題爭辯，林小明作供稱江若琳由簽約一刻已知道合約年期長達15年，其公司所有新人的合約都是15年。他曾講過，如果江若琳離開娛樂圈，公司將不追究她欠公司的債項。代表江的辯方大律師問到江若琳的片酬？林小明稱每部片酬都不同，最後一部內地劇是160萬人民幣（約193萬港元）。

辯方大律師提到2014年一個生日飯局，林小明覺得是江若琳與其他人串謀製造的飯局。他稱江若琳之前曾說想集中在影視圈發展，不想跟黃柏高（Paco）的公司出歌，但在飯局上又表現得很開心，感覺很想和Paco合作，其間有人發生爭執，玻璃杯跌落地，林小明鬧江若琳「手指拗出唔拗入」，不滿有人干涉其公司內部事情。

10年有700萬分帳

辯方大律師問林小明是否多次向傳媒說江若琳反骨、貪錢？林小明說：「我覺得無錯，我都係講事實。」林小明在庭上自爆從其中一名證人處得知，江若琳過去10年有700萬分帳。法官質疑他不能接觸證人。

江若琳泄春光感委屈痛苦

辯方大律師提到2014年初，江若琳出席活動時，因布景板設計問題令她裙底泄春光，令她不快；林小明被問知否江若琳事後覺得好委屈、好痛苦？林小明表示江若琳沒跟他說，不知道對方痛苦，稱這些事有經理人跟進。法官再三提醒林小明不要接觸證人。

【案件編號：HCA 1225/2014】

記者：柯美