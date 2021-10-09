加盟港台頭炮玩兒時遊戲 馬浚偉：一早定好 無抄《魷魚》

【明報專訊】馬浚偉（馬仔）出任港台創作總監第一炮構思及策劃的節目《知情識趣31》，昨日在三號強風信號及黃色暴雨警告下舉行記者會，馬仔笑稱自2016到現在被網民封為「黃雨代言人」，這稱號仍甩不掉。

馬仔表明該節目是以當年經典節目《溫故知新》為概念，並不是校際常識比賽，而是一些生活小百科及冷知識問答遊戲，節目還包括有踢毽、劍球及很多兒時遊戲環節，他表明：「這個一早已定好，不是在《魷魚遊戲》之後，該劇未推出已設計好，絕對不是抄。」

獲鄭國江提供專業意見

馬仔表示很難得邀請到《溫故知新》策劃人鄭國江出席記者會，跟對方在音樂上沒機會合作，亦知他忙於籌備明年5月的演唱會，故不敢打擾，只會詢問對方一些專業意見，他說：「無論鄭國江老師給予我什麼意見，我都一定聽，因為意見一定好。」

邀許志安鄭秀文玩名人版

馬仔透露節目除邀請初中生參加，亦安排兩集名人版，分別邀請圈中朋友及夫婦來玩，他說：「計劃邀朋友上來玩，整蠱他們一番，一定要請劉心悠和中文不好的衛蘭；另一集想邀請歐陽震華夫婦、郭晉安夫婦，如許志安與太太鄭秀文應邀都無任歡迎，如獲支持便開多一集名人版。」

記者：林祖傑