姜濤AK否認MIRROR拆開兩組 陳卓賢預告開騷不露肌 Anson Lo最多曬手指

【明報專訊】人氣男團MIRROR成員姜濤、陳卓賢（Ian）、呂爵安（Edan）、盧瀚霆（Anson Lo）、江生（Anson Kong、AK）及柳應廷（Jer），將於12月7及8號假會展舉行《Music On the Road》音樂會。昨日六子現身記者會，並播出他們型仔宣傳短片，大會招待50名粉絲撐場支持。眾成員預告音樂會將合唱和互唱對方的歌，Edan大爆或會表演棟篤笑；積極操弗身形的Ian則表示絕對不會騷肌。

記者：林蘊兒

攝影：劉永銳

MIRROR六子在記者會後齊接受訪問，眾人齊取笑Jer最想騷肌，因他最近練大隻並操出胸肌，嚇得Jer急忙否認，並解釋大會主題是以音樂為主，不是曬肌。

Edan爆Jer恨拍內褲廣告

AK表示會跟Anson Lo一齊操弗身形，有機會露手臂。Anson Lo搞笑回應只露手指，以配合新歌《Megahit》手勢動作。提到AK與Anson Lo最近接拍內褲廣告成粉絲熱捧焦點。Edan即插口說Jer也恨拍內褲廣告。Jer澄清：「我是想拍襪廣告，可以騷腳，因為由細到大都愛踢波，小腿有肌肉。」Ian重申到時無意曬身材，今次演出主力玩音樂，稱上次MIRROR演唱會後所講後悔沒騷肌，純屬開玩笑。向來寡言的姜濤表示Ian的觀點，亦代表他個人立場，即使他夠膽騷肌，只怕大家會被嚇破膽。

姜濤：無人可𠝹開我哋

今次開音樂會，MIRROR僅一半成員參與演出，他們異口同聲表示不擔心惹另一半成員呷醋或不開心；AK相信其餘6名兄弟到時必定現身撐場，稱他們是最大的強心針，就算沒參與也互相給意見及探班打氣。對於有網民將他們分拆成「紅」和「不紅」兩組，AK認為今年5月MIRROR曾經一齊開騷，已證明MIRROR沒有分拆。提到有Rapper借新歌內容諷刺MIRROR部分成員靠賣靚樣沒實力。問六人是否屬於靚樣組？AK稱要多謝對方讚美。Edan搶着說：「有我同Jer就不屬於靚樣組啦！」姜濤補充：「無人可𠝹開我哋，MIRROR十二子的心是連結的！」

最近有報道傳Edan與Anson Lo將會跟毛舜筠合作拍電影？Edan稱尚未收到通知，消息有待確定。至於他主演的ViuTV新劇《i.SWIM》最近停工，傳因Edan度期困難之故？Edan否認為遷就他，只因劇組想找更靚的露天泳池拍攝。他可趁此空檔拍MV和錄歌，又稱拍戲和拍劇兩邊工作都可以兼顧，加上公司安排好，不會似姜濤般因工作太操勞暈倒。

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