【開箱】《誰在你身邊》 徐若瑄愛上賭徒 探討婚姻關係

【明報專訊】台灣男星何潤東於2018年自編自導自演台劇《翻牆的記憶》口碑甚佳，更憑此劇奪得第53屆金鐘獎最佳導演，雄心壯志再執導筒，開拍新劇《誰在你身邊》，邀請《獵夢特工》徐若瑄、《如懿傳》張鈞甯及《回家路上》莊凱勛合演，何潤東更打出友情牌，力邀徐擔任《誰》劇製作人。

疑不堪壓力見惡鬼

懸疑劇《誰在你身邊》已於本月3日在HBO頻道（Now頻道115）首播，影視串流平台HBO Go同步上架。首播日先播兩集，其後每周播出一集，全劇合共10集，每集約1小時。新劇探討婚姻面臨種種難關與挑戰，透過日常生活呈現兩對夫妻面對的殘酷困境。

故事從曾詠潔（徐若瑄飾）及曾詠琪（張鈞甯飾）一對已經各自建立家庭的姊妹說起。詠潔嫁給簡志勝（莊凱勛飾）後，一家三口曾經歷幸福快樂日子。隨着丈夫生意失敗，開始沉迷賭博，甚至借貸度日。詠潔為了養家，於是在食店及超巿工作，賺取微薄薪金，幸她天性樂觀，面對任何困難，總是笑着面對，並堅信「事情總有解決辦法」。直至某日詠潔在精神及經濟壓力下，開始出現幻覺，聲稱看見惡鬼「瞳」，意圖殺害詠潔離家出走的女兒簡恩家（喬湲媛飾），她哀求丈夫設法拯救女兒。志勝與詠琪看着精神幾近崩潰的詠潔，不知所措。

「俠女」自薦製作人

劇集主要探討婚姻的傷痛與成長，透過詠潔在幻覺中看見惡鬼，揭示每個人心中，或許都存在某種「心魔」，令人自卑、脆弱及逃避，最終還得靠自己走出陰霾。另一方面，透過詠琪與李皓遠（陳恩峰飾）這對豪門夫妻，揭示社會另一階層的婚姻問題，詠琪夫婦生活富足，在別人眼中是完美一對，可是他倆亦面臨信任危機，晧遠與前度女友在公在私均有過密接觸，令詠琪感不安，加上皓遠是家中獨子，詠琪有傳宗接代的壓力。

飾演詠潔的徐若瑄，近年參演《獵夢特工》及《故事宮寓》，今次在《誰在你身邊》兼任製作人。徐若瑄日前接受本報視像訪問時表示，與何潤東相識廿載，對方原本只邀她演出，其後得悉新劇尚未籌措足夠資金開拍，她的「俠女」性格使然，主動擔起製作人職責，為劇集尋找投資者。徐若瑄坦承當製作人很辛苦，「我覺得當演員更有滿足感，可擺脫現實生活，進入另一個世界；製作人卻很現實，沒有美感可言」。

劇中徐若瑄丈夫生意失敗又爛賭，她一人做兩份工養家。她表示角色個性與自己相似，「詠潔跟我一樣都是『拼命三郎』，為了家庭可以不顧一切，而且很會照顧別人。雖然丈夫好賭，但詠潔沒有離開他，因為詠潔知道他不是壞人，只是遇到人生低潮而已」。詠潔的故事亦讓徐若瑄聯想起父母，「爸爸也曾生意失敗而沉迷賭博，媽媽當初也沒有離開爸爸，也沒有抱怨，希望爸爸能找回自己」。

呼籲珍惜眼前人

詠潔夫妻就像父母寫照，徐若瑄在詮釋角色時，也有所感受，「人在不如意之時，總會忘記自己還有愛人的能力，容易忽略身邊人其實很愛自己，往往要到失去的時候才體會這一切。新劇每個角色都帶着人生遺憾，希望能傳達一個信息給大家，就是珍惜眼前人」。

劇集另一焦點是徐若瑄與張鈞甯的姊妹情，後者表現搶鏡，扮演一名直率勇敢的女生，看着胞姊捱苦捱窮，便把怒氣發泄在姐夫身上。在第1集張鈞甯見到姐姐即問她何時離婚，完全不留情面。不過，她也有脆弱一面，特別是在丈夫身邊的時候，其中一幕講述詠潔陪伴丈夫出席宴會，乍見他的前度女友，還得故作大方，張鈞甯演來恰到好處，表達人妻的無奈。

至於扮演徐若瑄丈夫的莊凱勛，憑《回家路上》奪得金鐘視帝，新劇扮演事業失敗，從此一蹶不振的丈夫，他說簡志勝是從影以來擁有最多面貌，以及最完整的角色，所以十分喜歡。最難忘一場戲是看到徐若瑄的日記，寫上日常生活小事，如「今天馬桶又塞了」，令他非常感動。