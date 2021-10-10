衞世輝設靈 無綫主席許濤現身致哀 曾志偉遺憾未能送戰友最後一程

【明報專訊】無綫製作部非戲劇分部經理衞世輝，上月因心臟病猝逝，終年62歲。昨日於紅磡世界殯儀館設靈，今晨舉殯，靈柩奉移歌連臣角火葬場火化。衞世輝圈中人緣甚佳，大批圈中好友送上花圈悼念，靈堂內一片花海。在八號風球下，無綫主席許濤、樂易玲，藝人胡楓、黎諾懿、麥美恩及安德尊等到靈堂拜祭，樂易玲與前無綫高層余詠珊在靈堂憶起故友落淚。曾志偉與王祖藍因家事未能到靈堂，前者遺憾未能送最好戰友最後一程。

衞世輝的喪禮以道教儀式進行，靈堂白色簡潔佈置，由家人揀選衞世輝生前穿西裝的遺照，前面擺放了遺孀黃鳳珍及胞弟衞日輝與太太的心形花牌，橫幅寫有「永遠懷念」，家屬特地為衞世輝紀念冊設計成電子版。

圈中好友送花圈悼念

衞世輝相識滿天下，靈堂放滿圈中好友包括無綫高層、汪明荃與羅家英、鄭裕玲、薛家燕、譚詠麟、李克勤、草蜢、陳慧琳，鄭伊健與太太蒙嘉慧等送上的花圈。星夢娛樂CEO何麗全一早到場幫手打點，無綫主席許濤親自到場向衞世輝遺孀慰問。前來拜祭藝人有胡楓、黎諾懿、麥美恩等。已離開無綫的余詠珊坐在樂易玲身旁，傾談間兩人忍不住傷心抹淚。

無綫總經理曾志偉及首席創意官王祖藍因家事未能親身到靈堂。曾志偉在紀念冊寫悼文，表示年初回無綫後，衞世輝最幫得手，發覺他不熟悉的事會即時提醒，幫他睇實預算，提醒他很多瑣碎事，兩個項目《明星運動會》和《奧運會》，衞世輝都幫他處理得很妥當。當他得知失去最好的戰友時感悲痛，冷得直刺骨髓。未能送衞世輝最後一程，是他永遠的遺憾。他說：「輝！你絕對是一個可託付的戰友！我為你驕傲，閉上眼為你默哀，一路走好。」許濤撰文讚揚衞世輝在無綫服務40餘年，一直忠勤不懈，為集團作出多項重大貢獻，他代表集團表達最沉痛哀悼。

衞志豪為堂兄感自豪

衞志豪是衞世輝的堂弟，他在紀念冊內撰文悼堂兄，說由細到大，堂兄在他心中好威，識好多明星，每次看完大型節目最後出現「監製：衞世輝」名字。到他入了無綫，台前幕後都尊重衞世輝，他心裏好自豪。近大半年他看到堂兄忙碌操勞工作，但開心滿足笑容是近年少見。他提到兩人的計劃，他會盡所能實現，說衞世輝永遠是他心中最尊敬的監製。

胡楓何麗全讚做事盡責

胡楓（修哥）與何麗全接受訪問，修哥表示跟衞世輝相識多年，讚對方做事盡責且完美，一直勤力工作，由PA升到現在這個職位。還有事事好照顧他，見他不舒服會擔張櫈給他休息。何麗全則跟衞世輝相識近40年，讚對方盡責，負責綜藝科廠房編配、財政預算，曾志偉說最幫得手。他與衞世輝差不多同時期入無綫，由低做起，本來希望他再進一步做管理層職位，突然離開好可惜。昨日大風大雨都好多人來拜祭，可見衞世輝人緣非常好。衞太說丈夫沒有痛苦離開，是福氣。

樂易玲余詠珊不捨故友

樂易玲表示與衞世輝共事多年非常不捨得，是藝員同事好尊重及喜歡合作的監製，做好多大型節目，是背後的大人物，做事專業令大家放心。她與余詠珊談起與衞世輝的事，都好不捨得及不相信他突然離開。

記者：林祖傑

攝影：劉永銳

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