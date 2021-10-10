爆肌型男搞笑一樣得 張文傑有使命拍好動作片

【明報專訊】張文傑這名字，大家可能會覺得陌生，其實他已入行近20年，憑實力由幕後走到幕前，簽約古天樂公司，因健碩身形加上粗獷外表，經常被安排演奸角；之前他在ViuTV劇集《地產仔》演不停騷肌又搞笑的「鄧少」，又伙拍梁祖堯、李司棋拍廣告，為了效果爆笑，更不顧形象化身女僕。快將35歲的張文傑表明毫無包袱，為演出絕對可以去到盡、玩到癲。

3歲習武 10歲學雜技

張文傑3歲開始學習中國武術，10歲跟父親張孝慈及大伯張存正學雜技，跟家人到各地表演，喉嚨碎筷子、行鋼線，甚至食炭，對他而言是等閒事。父親、大伯及叔叔是為無綫大型節目設計高難度表演的幕後功臣，絕對大有來頭，但張文傑表示最初並非自願入行，而是被迫，直至某日發現周街打筋斗好型，不是人人做到，感覺好威，才開始漸漸愛上，他說：「16歲正式入行，銳意在娛樂圈大展拳腳，首個工作是在舞台劇演鹹蛋超人，這工作好玩又有錢掙。」可惜現實不似預期，入行後才發覺這一行搵食艱難。

無錢開飯 父母勸轉行

張文傑試過無錢開飯及交租，父母擔心曾勸他轉行，他說：「老實講，這20年來生活都無舒適過，做幕後不是有很多工作，收入有限，轉做演員就更加慘，不過自問捱慣，覺得無飯食就食麵包，辛苦點也沒什麼大不了，就是想話畀人知，我是動作演員都識演戲，不是只識得打。回想3歲時，爸爸便要我舞獅頭，最初都是跟爸爸一起工作，其實是一件很窩心事，爸爸現在已半退休，我好想再跟爸爸合作，希望將來可以邀他出山。」

未夠料做武術指導

決定由幕後走到幕前，原因是未夠料做武術指導，一直都自稱武師或替身，但又很喜歡演戲，有一刻想改變，便嘗試放棄幕後，讓別人知道張文傑是一個演員，即使不是演什麼大角色，但都盡力演好畀人睇。曾演出多部電影，他自覺仍是新人。對於經常被安排演奸角，他毫不介意，「可能個樣生得無咁正氣，比較邪邪哋，但我鍾意演反派，因演得好過癮。其實我可以好癲、無形象，好似演《地產仔》的鄧少，就很似現實中的自己，如要在動作或喜劇演員之間選擇，我當然鍾意喜劇，不過從小就覺得有個使命，就是要拍好動作片，所以永遠都不會放棄。去年因疫情，幕前無工開，機緣巧合下再重投幕後工作，團火又返嚟」。

最佩服老闆古天樂

最近在很多範疇都見到張文傑的身影，為姜濤、肥仔（梁業）新歌《特務肥姜2.0》MV演奸角兼任動作指導；梁詠琪新歌《流金歲月》任MV男主角；陳木勝遺作《怒火》中演謝霆鋒手下「爆珠」。張文傑稱入行20年，不論與新人或前輩合作均獲益良多，但令他最佩服的，就是老闆古天樂，他說：「我覺得老闆是神，他真的好忙，但對我們講過的話都很上心，這個老闆有心有力、不用食飯瞓覺仍然精力十足，不知什麼構造。」身形健碩又經常演奸角，被網民稱有張耀揚影子，他開心又興奮，因對方是他兒時偶像，「佢真係好型，可能最近很少這類外形的反派，才會形容我似他，自己就不覺似，佢型好多！其實我以前又高又瘦，6年前才決心做健身操肌」。

髮型：Matt Chau

化妝：Nichol Chau

服裝：Lee Jeans

場地：Dada Bar /Lounge@The Luxe Manor

記者：林祖傑