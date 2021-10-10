打風取消活動 鄭秀文：搽埋唇膏先落妝

【明報專訊】天文台昨晨6時40分發出八號東南烈風或暴風信號，熱帶風暴「獅子山」襲港期間，不少活動取消。其中鄭秀文（Sammi）原定昨午到銅鑼灣出席活動，她已化妝做準備，最後無奈取消。Sammi下午2時許在社交網上載正化妝照片，寫道：「八號颱風之下，很多未知。但無論如何，先繼續做好工作準備……隨時候命。#不能怪天氣 #繼續做好自己靜心等候 #主辦商也有自己的難處和衡量 #橫風橫雨最重要人人平平安安。」相隔不久，她上載正搽唇膏片段，笑言化完妝知道活動取消，但搽埋個唇膏先落妝。她又對活動取消令歌迷失望說對不起，但安全第一。

AK籲鏡粉注意安全

MIRROR成員陳卓賢（Ian）、江生（Anson Kong、AK）及王智德（Alton）原本昨晨到旺角的口罩期間限定店跟粉絲見面，但八號風球要取消。他們在社交網呼籲粉絲要注意安全，AK說：「天氣十分惡劣，希望在外鏡粉注意安全，下次再見。」

梁祖堯音樂劇場改期

梁祖堯與彭秀慧等合演音樂劇場《回憶的香港》在九展舉行，昨午3時及晚上8時場次都取消並改期。魏駿傑、黃建東等演出的舞台劇《老公你好悶呀》同樣取消下午3時及晚上8時埸次。

娛樂組