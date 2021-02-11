《007：生死有時》美國優先場票房冠《鐵金剛》系列 丹尼爾卡特10分鐘演24片爆笑

【明報專訊】《007：生死有時》（No Time To Die）本月8日在美國開畫，雖然未有票房數字，但周四（7日）優先場報捷，成為歷來最高收的《鐵金剛》系列電影；最後一次扮演占士邦的丹尼爾卡特（Daniel Craig）為了力谷票房，亮相名嘴占士高登（James Corden）節目，其中丹尼爾與占士使出渾身解數，10分鐘演出了24齣經典電影片段，獲得熱烈迴響。

《007：生死有時》受疫情影響，延遲了足足年半才在美國上映，本月7日先推出優先場，進帳630萬美元（約4914萬港元），超越460萬美元的《新鐵金剛：智破天凶城》及對上一齣《007：鬼影帝國》530萬美元，未計通帳成為《鐵金剛》系列歷來優先場最賣座作品。

觀衆較年長 料入場意欲低

不過《007：生死有時》首周末3天能否超越《新鐵金剛：智破天凶城》的8840萬美元《鐵金剛》系列開畫冠軍紀錄，或者《007：鬼影帝國》的7000萬美元亞軍成績，則仍是未知數。據業界估計，《007：生死有時》首周末可收6000萬美元以上，比較樂觀的則指可貼近7000萬美元進帳。按照分析，《鐵金剛》系列的捧場客較年長，疫下入場看電影的意欲低；加上片長2小時43分鐘，也間接減少了每日的場次，有可能影響票房表現。

另一方面，《007：生死有時》是丹尼爾卡特15年來第五度及最後一次扮演占士邦，臨近尾聲，仍落力宣傳；他前日亮相占士高登的節目，短短10分鐘環節，丹尼爾與占士演繹了24齣經典電影，每部戲都會說出當中最有代表性的對白。由《侏羅紀公園》打頭陣，之後還有《生死時速》、《亂世佳人》、《危險人物》、《驅魔人》、《教父》、《帝國驕雄》、《復仇者聯盟4：終局之戰》、《大白鯊》、《鐵達尼號》、《ET外星人》、《阿凡達》、《辣身舞》、《蝙蝠俠》、《星球大戰：帝國反擊戰》、《哈利波特》及《魔戒》等。其中演繹《回到未來》及《末路狂花》時，曾演出這兩片的「布朗博士」基斯杜化萊特（Christopher Lloyd）及「Thelma」珍娜戴維絲（Geena Davis）亦粉墨登場，帶給觀衆驚喜。

至於環節最後，丹尼爾卡特向自己擔正的幾套《鐵金剛》系列電影致敬，每次都說出經典對白「我名叫邦，占士邦」；至於占士高登則飾演奸角，每次出場都被丹尼爾揮拳毆打，十分爆笑，也為他演出10多年的角色，完美告別。