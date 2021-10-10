《魷魚遊戲》鄭浩妍再挑戰搣椪糖

【明報專訊】Netflix原創韓劇《魷魚遊戲》掀起全球熱潮，連續多日佔據全球點播榜冠軍。Netflix為推高「魷魚」熱，日前邀請扮演警察的魏河俊、「脫北者」鄭浩妍、「弒父少女」李瑜美、「黑幫大佬」許成泰、「阿里」Anupam Tripathi及「美女」金姝怜接受訪問兼玩椪糖遊戲。片段昨日於YouTube頻道公開，鄭浩妍等人拿到印有N字的椪糖後，笑問是否要用脷舔，可是6人之中，均無一人能「過關」，被罰跳舞娛賓。

其間金姝怜表示《魷魚遊戲》播出後，許多海外觀眾追蹤她的社交媒體，感到十分驚訝，又謂拍攝拔河遊戲時最辛苦。「阿里」表示最難忘拍攝「123紅綠燈」遊戲一手捉着李政宰的一幕，稱當時李政宰示意他隨便演，不用擔心弄傷他。

「玻璃師傅」懷念早逝兒子

另一方面，劇中扮演17號參賽者「玻璃師傅」的李相熹，近日接受傳媒訪問時透露，其子10年前到美國留學，與當地韓國留學生發生衝突，李相熹兒子被打至重傷身亡。雖已過去10年，但他仍十分懷念兒子，「人生太殘酷了，每天都會想起兒子數十次」。李相熹稱若兒子仍在生，相信會與他討論在《魷魚遊戲》的演出。節目播出後，不少觀眾留言鼓勵他。