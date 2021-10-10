【開箱】《午夜天鵝》 相濡以沫邊緣人 「母」緣情深

【明報專訊】日本男團SMAP於2016年解散，隊中「萬人迷」木村拓哉一舉一動依然最受矚目，曾發生街頭全裸事件引發軒然大波的另一成員草彅剛，去年結婚成為人夫，並憑《午夜天鵝》的跨性別角色，連奪「日本奧斯卡」電影學院獎及藍絲帶獎最佳男主角，成為雙料影帝，脫離演藝圈勢力龐大的尊尼事務所後，草彅剛成績不比昔日人氣隊友差。《午》片早前成為香港同志電影節閉幕電影，並於本月7日在港上映。

奪日本奧斯卡最佳電影及男主角

《午夜天鵝》講述凪沙（草彅剛飾）離開廣島老家，以跨性別身分在東京工作及生活，每晚在夜場跳《天鵝湖》，陪客人飲酒聊天；某日受母親所託，幫忙照顧表妹早織（水川麻美飾）的初中生女兒一果（服部樹咲飾）。後者受家暴影響，性情怪癖，兩人同居一室，最初無法互相理解，芭蕾舞卻把兩人連結起來。凪沙的母性乍現，希望儲錢讓充滿天分的一果踏上芭蕾舞台。此時早織突然出現，要帶女兒回鄉。

此片由內田英治編導，其前作以影視串流平台Netflix一連兩季日劇《全裸監督》最為人熟悉，他亦拍過《終極性愛死》、《下眾之愛》等獨立電影。除了草彅剛在「日本奧斯卡」稱帝，《午夜天鵝》亦贏得最佳電影殊榮。據報內田英治由構思到正式開鏡，耗時6年；根據宣傳資料，內田英治對草彅剛如何演繹角色，沒什麽要求，只吩咐他脫毛，以及使用浴鹽令皮膚更光滑。片中大半戲分凪沙未完成變性手術，以草彅剛的瘦削身形，經過悉心打扮，遠看還蠻嫵媚，只是每當特寫鏡頭，他的輪廓線條顯得過硬，皮膚也粗糙，不曉得是化妝問題還是其他，甚至掩蓋不了鬚根。不過是否打扮得像女性，並不是此片的重點。

《天鵝湖》比喻的兩種人生

片中凪沙原名健二，自幼受性別認同所苦，小時候已愛女裝，及後瞞着家人到東京以另一性別生活，所以首次見一果，她端出凪沙男裝打扮的照片時，凪沙立即警告她，千萬不能向親友提及。兩人關係的轉變，來自一果為掙芭蕾舞學費當「私影女」，與客人發生糾紛後，兩人開始互相關心。一果小小年紀，沒有爸爸，母親經常爛醉如泥，還打罵她，滿腔委屈，以自殘泄憤；凪沙告訴一果，「像我們這樣的人，要獨自生活下去，一定要變得更堅強」。在一果傷心的晚上，凪沙把她帶在身邊，一起返回夜場，看凪沙與同事的演出。當顧客在搗亂，衆人爭吵之際，一果上台表演了一段芭蕾舞，吸引所有人的目光，那一晚凪沙送給一果《天鵝湖》的頭飾，並下定決心要栽培她。

凪沙為了賺錢給一果上芭蕾課，剪掉長髮，回復男兒身打扮當搬運工人；又曾經下海接客，最終敵不過良心，幸「好姊妹」瑞貴仗義幫忙，才擺脫惡客。當一果的芭蕾舞老師向凪沙說，「媽媽也要一起努力啊」，從「母親」身分感受到別人對她性別的認同，凪沙非常快樂，也讓她後來下定決心要到泰國完成性別重置手術，真正成為一果的媽媽。

芭蕾舞劇《天鵝湖》是此片另一重點，原著講述女主角Odette被巫師施咒，白天變成天鵝，只有晚上才會變回人形；不但比喻了凪沙的跨性別，飛躍芭蕾舞台，也成為一果人生的目標與希望。《午夜天鵝》的結局很傷感，凪沙臨終前的快樂，是知道一果將會在國際舞台振翅高飛；凪沙沒能看到的是，一果穿著她的大衣、拿起她的包包到紐約，並戴上她送贈的頭飾演出代表了凪沙的《天鵝湖》。

服部樹咲首次演出電影

此片另一着力描述的是一果與同學小琳的關係。小琳的背景剛好與一果相反，家裏十分富裕，但得不到父母愛惜，還出外當私影模特兒賺錢。她是第一個借芭蕾舞鞋給一果的人，送舊衣服給她，介紹工作給一果，雖然有過一絲嫉妒，但當發現自己雙腿受傷永遠無法成為舞者，一果一直於醫院守候，小琳伏在她肩上放聲痛哭。在芭蕾舞這條道路上，一果再次孑然一身。當她第一次參賽，小琳出席了家人的婚禮，聽着一果參賽的《Harlequinade》音樂，一邊翩翩起舞，這一幕和一果的比賽幾乎同時進行。《Harlequinade》講述一對戀人遭女方的父親阻止，希望女兒嫁個有錢人，是大團圓結局，可是小琳悲劇告終。不知道導演是否刻意挑這劇目，來映襯小琳和一果的關係。

片中對於芭蕾舞場面處理認真，扮演一果的服部樹咲雖然首次演戲，卻是在數百人試鏡中脫穎而出，而且她符合導演要有舞蹈底子的要求；現年15歲的服部樹咲，4歲起習芭蕾，多次贏得公開賽冠軍。

上映日期：10月7日