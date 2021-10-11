梅艷芳58歲冥壽 梅迷兵分三路拜祭

【明報專訊】百變歌后梅艷芳（梅姐）2003年不幸患癌病逝，不經不覺離開18年，至今仍長存在一班「梅迷」心中。昨日（10月10號）是梅姐58歲冥壽，除了她的徒弟蔡一傑、何韻詩、好友袁詠儀、梁朝偉及何超儀網上貼文貼相懷念之外，一班忠實梅迷在3號風球高懸下，分別到蠟像館、尖沙嘴星光大道的梅艷芳銅像及九龍塘省善真堂拜祭，為偶像慶生。

梅姐多年忠粉成立的「芳心薈」，副會長Eva Ng昨日下午聯同數名歌迷，帶備鮮花及水果等祭品，到梅姐靈位上香拜祭。Eva與好友Connie接受訪問，透露自梅姐1982年參加《新秀歌唱大賽》開始已追隨她至今將近40年，即使偶像逝世18年，多年來亦風雨不改為她慶生。前日颱風「獅子山」襲港懸掛8號風球帶來惡劣天氣，幸昨日風勢雨勢緩和，才可跟偶像慶生。

盼透過電影更了解梅姐生平

Eva說：「本來約了大家去大嶼山拜祭梅姐，最後因黑雨取消，慶幸今日天公作美，稍後我們會去星光大道她的銅像前獻花。有粉絲原本昨日（前日）優先場欣賞電影《梅艷芳》，可是後來因為8號風球而取消改為今日（昨日），撞正梅姐正日生辰，覺得是天意安排，整定。」Connie認為梅姐無人能取代，雖然外界指片中扮演梅姐的名模王丹妮無論眼神和舉止都演得神似。她們盼透過電影《梅艷芳》，為大家帶來正面信息，以及更了解梅姐生平。

「芳心薈」成員有意為梅姐籌辦逝世20周年紀念展覽，以延續梅姐生前叫大家「做任何事都不要放棄，相信要堅持就做到」的精神，也計劃待恢復通關，到內地跟一班梅迷交流。

記者：林蘊兒