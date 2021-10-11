衞世輝舉殯 安德尊發台瘟感謝好友包容

【明報專訊】無綫製作部非戲劇分部經理衞世輝，上月因心臟病猝逝，終年62歲。昨早於紅磡世界殯儀館舉殯，喪禮採道教儀式，靈柩奉移歌連臣角火葬場火化。衞世輝生前廣結人緣，與幕後人員合作無間，關係良好，跟他相交多年的戰友包括何麗全、李漢源、曾醒明、徐正康、安德尊等到場拜祭。

大殮儀式於10時15分開始，眾親友包括衞世輝堂弟衞志豪輪流到靈堂前鞠躬上香道別。約半小時後，衞世輝胞弟衞日輝，手捧兄長遺照隨棺木登上靈車，衞世輝遺孀黃鳳珍一言不發緊隨其後，眉頭緊皺流露哀傷神情。

連續兩日現身的安德尊，約於9時半抵達。他離開靈堂時接受訪問，大讚好友人很好：「他很惜我們，記得當初我剛到無綫工作，他幫了我不少；如果你沒事做，他便會替你去想。我們經常喜歡整蠱他，試過有次開騷我發台瘟，也對我包容，所以很感謝他，真是好朋友。最感難過是衞世輝太太，希望她節哀。」安德尊也不捨好友太早離世，否則相信他應有更大作為。他又奉勸大家要懂得珍惜，希望人人也開開心心、放開心情去享受人生。安德尊語畢即隨其他親友乘旅遊車出發到火葬場，送好友最後一程。

記者：林蘊兒

攝影：鍾偉茵

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