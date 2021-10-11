拍拖賀張寶兒30歲生日 謝東閔朱智賢力證情未變

熊黛林見到菠蘿油造型蛋糕覺得好搞笑，忍不住笑到標眼水。（網上圖片）

【明報專訊】昨天（10月10日）有不少圈中人生日，當中包括張寶兒、熊黛林及譚凱琪。踏入30歲生日的張寶兒，在社交平台分享慶生照片，除有老公袁偉豪、妹妹張寶欣外，其中一張合照更有早前傳分手的謝東閔和朱智賢，兩人罕有同框，齊齊祝賀壽星女，力證情未變。告別2字頭的張寶兒有感而發，留言說：「就這樣過了二字頭，有過一些尋到，一些丟失……此刻數算恩典，感恩有很多能陪我到下個十年的。」

熊黛林收菠蘿油蛋糕 笑到標眼水

熊黛林日前收到公司老闆及同事送贈的菠蘿油造型蛋糕預祝41歲生日，她大感驚喜兼笑不攏嘴，並說：「我不是感動落淚，是笑到標眼水。因蛋糕的形狀加埋支蠟燭有少少搞笑，蠟燭不知放哪兒好。」

原本前日跟家人相約出外晚膳慶祝，昨日跟老公及孖女在家舉行大閘蟹宴，可是受風球影響，家人聚會延至昨日舉行，但熊黛林覺得冇所謂，只要一家人齊齊整整、開心便足夠。

譚凱琪40歲生日 哄女兒開心

40歲生日的譚凱琪在社交網留言說自己生日，女兒玩得最開心，她說：「人生中我感受過許多不同的愛，今年我深深感受到另一種最無私嘅愛，以前生日只會想着怎樣令自己開心度過，但今年生日整個腦海裏，只想着怎樣哄得女兒開心快樂，相信只有當了父母後才能理解這種心情，感謝父母帶我來到這個世界，願我愛的和愛我的人都能健康快樂。」

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