撼低收視王《愛的迫降》 《回答吧！1988》觀衆票選冠軍

【明報專訊】韓國有線頻道tvN為慶祝開台15周年，早前舉行人氣節目選舉，日前公布觀衆投票結果，2015年首播的《回答吧！1988》獲選為最喜愛劇集，撼低去年21.7%高收視的《愛的迫降》。

文：蘇珮欣

韓國有線頻道tvN近年推出不少人氣劇集，甚至透過影視串流平台Netflix等，將韓劇帶到世界各地。tvN近日舉行人氣節目選舉，經過近一個月投票，結果昨日出爐。2015年首播的《回答吧！1988》榮登冠軍。該劇講述1988年雙門洞5個家庭的故事，劇中描述的鄰里關係，引起觀眾共鳴，特別是主角惠利、柳俊烈及朴寶劍的三角關係，一度成為觀眾熱話。《回答吧！1988》最高收視達18.8%，推出以來一直是tvN最高收視劇集，直至去年《愛的迫降》以21.68%刷新紀錄。

上月播畢的《機智醫生生活》系列奪得亞軍，值得一提的是，《回答吧！1988》與《機智醫生生活》均由申元浩執導，包辦冠亞，堪稱tvN王牌製作人。孔劉與金高恩合演的《鬼怪》獲選季軍。其餘打入第4至第10位，依次為《男朋友》、《青春紀錄》、《解碼追兇》、《黑道律師文森佐》、《德魯納酒店》、《百日的郎君》及《愛的迫降》。

《劉在街頭》最受歡迎綜藝節目

至於綜藝節目方面，名嘴劉在錫伙拍搞笑藝人曹世鎬主持的《劉在街頭》系列最受歡迎，榮膺冠軍。該節目以探訪各階層人物為主線，並有訪問及問答遊戲。至今已推出第3季，今年8月底劉在錫訪問韓國東奧運動員的一集，收視6.748%，超越今年3月防彈少年團（BTS）擔任嘉賓的一集紀錄。至於亞季軍則分別是《新西遊記》及《一日三餐》系列。

另外，tvN本月會推出多個新綜藝節目，包括《The Penthouse》嚴基俊等演出的《上流鄉村小屋》，香港Now頻道155亦會於今日（11日）首播。《機智山村生活》周三（13日）在港推出。《小屋漫遊韓半島》第3季落實本月14日首播，並預告首名亮相的嘉賓是新劇《One The Woman》女主角李荷妮。