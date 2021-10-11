《魷魚遊戲》第2季有望解構孔劉角色

《魷魚遊戲》到處伏筆，其一是孔劉客串的神秘人，如拍第2季，他的身分及背景有望解開。

【明報專訊】Netflix原創韓劇《魷魚遊戲》熱爆全球；導演黃東赫近日接受有線新聞網絡（CNN）訪問，談到開拍第2季的可能，他稱還沒決定，但太多人在討論第2季，所以正為此苦惱。黃東赫表示若開拍續集，應會講述李秉憲飾演的遊戲負責人與魏河俊扮演警察之間的兄弟故事；客串首集與結尾的孔劉，扮演邀請李政宰參與遊戲的神秘男子，估計亦會解開他的背景。

微博傳孔劉抽空演出 為摑李政宰

《魷魚遊戲》主角李政宰近日接受韓媒訪時稱，與孔劉之前從未合作，但相交10年。他自言是孔劉的前輩，所以對於劇情要他掌摑李政宰，孔劉感到十分苦惱，一度詢問「真的要打嗎？」另外，昨日內地微博瘋傳孔劉本沒檔期客串《魷》劇，但當得悉可在戲中掌摑李政宰，才騰出空檔。

另一方面，扮演「脫北者」的鄭浩妍，社交媒體Instagram追蹤人數已突破1800萬，據報當中不乏荷李活明星，如《神探俏嬌娃》茱芭莉摩亞（Drew Barrymore）、《職業特工隊：叛逆之謎》西蒙柏奇（Simon Pegg）、《蜘蛛俠：強勢回歸》辛蒂雅（Zendaya），以及男歌手Drake和Pharrell Williams等。