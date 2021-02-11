《007：生死有時》美國開畫收1.8億稱冠

《007：生死有時》在美國開畫收2330萬美元，目前全球累收1.44億美元，且看月底在內地上映後，能否進一步推高票房。

【明報專訊】丹尼爾卡特（Daniel Craig）第五度並且最後一次飾演「占士邦」的《007：生死有時》（No Time To Die），上周五（8日）在美國開畫，單日收2330萬美元（約1.8億港元），成為票房冠軍。上周稱霸票房榜的《毒魔：血戰大屠殺》（Venom: Let There Be Carnage）跌落亞軍位置，不過累收已超過1.18億美元，成績彪炳。

《007：生死有時》在全美4407家戲院上映，破了《鐵金剛》電影系列的屏幕數目，影評網站爛番茄又超過八成好評，觀衆評分的CinemaScore網站，亦達到A級成績，但未知是否受疫情影響，此片開畫票房不及丹尼爾前作《新鐵金剛：智破天凶城》（3050萬美元）及《007：鬼影帝國》（2740萬美元）。業內人士估計，《007：生死有時》首周末3天料可收6000萬美元或以上。

另一方面，丹尼爾卡特日前受訪談及《007：生死有時》上月在倫敦舉行世界首映禮，英國王儲查理斯伉儷及威廉王子夫婦都有出席，並一同坐在王室廂座。丹尼爾接受美國名嘴基梅爾（Jimmy Kimmel）訪問稱，當時心情非常緊張，不時偷望幾名王室成員對此片的反應。