《007：生死有時》美國開畫收1.8億稱冠

【明報專訊】丹尼爾卡特(Daniel Craig)第五度並且最後一次飾演「占士邦」的《007:生死有時》(No Time To Die),上周五(8日)在美國開畫,單日收2330萬美元(約1.8億港元),成為票房冠軍。上周稱霸票房榜的《毒魔:血戰大屠殺》(Venom: Let There Be Carnage)跌落亞軍位置,不過累收已超過1.18億美元,成績彪炳。

《007:生死有時》在全美4407家戲院上映,破了《鐵金剛》電影系列的屏幕數目,影評網站爛番茄又超過八成好評,觀衆評分的CinemaScore網站,亦達到A級成績,但未知是否受疫情影響,此片開畫票房不及丹尼爾前作《新鐵金剛:智破天凶城》(3050萬美元)及《007:鬼影帝國》(2740萬美元)。業內人士估計,《007:生死有時》首周末3天料可收6000萬美元或以上。

另一方面,丹尼爾卡特日前受訪談及《007:生死有時》上月在倫敦舉行世界首映禮,英國王儲查理斯伉儷及威廉王子夫婦都有出席,並一同坐在王室廂座。丹尼爾接受美國名嘴基梅爾(Jimmy Kimmel)訪問稱,當時心情非常緊張,不時偷望幾名王室成員對此片的反應。