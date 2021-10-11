【開箱】《達利和薯仔湯》 名媛拯救財困藝術館 暴發戶變債主

【明報專訊】韓星金宣虎與申敏兒合演的tvN新劇《海岸村Cha~Cha~Cha》，收視不俗成為熱話，據報劇中取景地吸引大批粉絲朝聖，當地居民不勝其擾。《海》劇講述一對戀人價值觀與生活背景完全不同，意外獲觀衆捧場。韓國KBS電視台最近也推出類似橋段的愛情劇《達利和薯仔湯》。由《你喜歡布拉姆斯嗎》金旻載與《雖然是精神病但沒關係》朴珪瑛合演。講述學識不多的暴發戶遇上陷入財困名媛的故事，上月22日首播，逢周三四晚播出，全劇16集，每集約70分鐘。香港觀眾可透過「黃Viu」煲劇平台收看。

接錯富豪去錯派對

《達利和薯仔湯》由《七日的王妃》李政燮執導，《魔女之愛》孫恩惠編劇，講述金達利（朴珪瑛飾）來自名門望族，父親金洛文（張光飾）是青松藝術館館長。達利舉止優雅，品格高尚，而且精通英、日、法、中及西班牙等多國語言，不論美術、歷史、哲學、文學都有很深造詣，並在荷蘭一家美術館擔任研究員。受朋友所託，達利往機場接待富豪，準備帶對方出席藝術派對，怎料接錯了往荷蘭傾生意的全球餐飲企業高層陳武學（金旻載飾）。陳武學是暴發戶，自小在廚房工作，學業成績總是包尾，只讀到中學畢業；對金錢尤其食品價格非常敏感，會為一碗薯仔湯的價目而憤怒，繼而滔滔不絕說出各種粗言穢語。

陳武學往荷蘭出差，本為傾談價值200億韓圜的合約，卻被送往參加藝術派對，還被誤認是著名藝術品評論家，引發一場混亂，最終達利與武學被趕離派對，雙方才知道接錯人及去錯地方。此時達利父親金洛文急病逝世，旗下的青松藝術館陷入財困。其後武學父親陳柏元（安吉江飾）得悉他利用公司資產給青松藝術館放債而生氣，命令他立即收回貸款。武學因此再遇達利，展開二人債主與債仔的關係。

《達利和薯仔湯》是以藝術品為背景的愛情故事，主角背景完全相反，陳武學代表「無知、無識、無學」，但謀生能力極強；達利很有貴氣，卻只會讀書，遇事生活彷徨。兩人無論成長背景、財力、學歷、價值觀完全不同，因連場意外相遇，繼而互相影響及成長。如此構思既老土又不切實際，不同背景的人有緣一起，似乎也難長久相處。此外武學的角色也很「離地」，為了展現他沒學識，編劇安排他經常說錯成語，但現今多少年輕人會把成語掛在嘴邊？

金旻載演暴發戶格格不入

男女主角「撻着」的場面也毫不新鮮；第一集尾段因停電，赤膊上身的武學摔倒壓在達利身上，這種刻意的「心動」情節，像倒退到10年前的韓劇質素。金旻載與朴圭瑛分別在《浪漫醫生金師傅》、《雖然是精神病但沒關係》有不錯表現。金旻載去年在《你喜歡布拉姆斯嗎?》化身鋼琴家，更讓觀眾留下深刻印象，這次飾演俗氣暴發戶，與他文質彬彬的外形，顯得格格不入。朴珪瑛演名媛則入型入格，短髮造型也讓人眼前一亮。此劇雖然有點脫離現實，但男女主角相處情節輕鬆有趣，適合放鬆心情收看或消磨時間。