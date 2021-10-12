撮合張秀文與金融才俊拍拖 被封「金牌媒人」 林盛斌：搭吓枱嘅啫

張秀文（上左）與金融才俊王大權（右圖）正在蜜運，林盛斌（上右）是兩人的媒人。

【明報專訊】2010年港姐亞軍張秀文爆出新戀情，被指跟金融才俊王大權（Billy）秘戀近1年，後者是「皮草太子爺」王大業的堂弟，家境富裕。據報張秀文跟前經理人仇耀斌2017年分手後，感情一直交白卷，直到透過《你估我唔到》拍檔林盛斌（Bob）認識「筍盤」王大權。張秀文低調承認蜜運中，但拒透露男友背景，表示相處愉快。

會先了解性格背景 再配對朋友

今年初結婚的朱慧敏，也是Bob牽紅線介紹她跟心臟科醫生陳良貴認識，並成為夫妻。Bob回應《明報》時笑說多年來已不記得撮合了多少對情侶，成功的不少，失敗的也有。被指是「金牌媒人」？他說：「千祈唔好話乜嘢金牌媒人，我都係咁啱路過，搭吓枱嘅啫。」

Bob稱做媒人，會先了解對方的性格與背景，再在朋友中配對適合的。過往有些經他介紹後認識交往，但覺得不適合；亦有第一次約會時已不合眼緣。問他手頭是否多筍盤可開婚姻介紹所？Bob表示沒有計劃，「我覺得能夠見到身邊朋友搵到合適的另一半，然後他們幸福快樂，拍拖、結婚、生小朋友，一步一步邁向人生新階段，我就會好開心」。

娛樂組