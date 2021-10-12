母親一席話改變不婚主義組家庭 車婉婉樂見大小情人爭風呷醋

【明報專訊】車婉婉在無綫劇《我家無難事》飾演的郭得寶窮一生追求完美愛情。現實生活中，她早已擁有一個美滿家庭，與中澳混血兒丈夫Jonathon結婚8年恩愛如昔，又有一個可愛囝囝Justus（BBQ），每天被大小情人包圍住。成長於單親家庭的車婉婉，透露結婚生仔全因亡母一席話，成為人母後才明白何謂愛是全奉獻，並大爆兩父子常為她爭風呷醋。

記者：陳釗

攝影：劉永銳

車婉婉今次與鮑起靜（鮑姐）合作飾演母女，形容為夢想成真，二人有不少鬧交、情緒戲，過程中從鮑姐身上獲益良多，感覺夢幻，並說：「今次是我首次遇到一個比較立體的角色，監製跟我講劇本時，我已流了幾百行眼淚。」

除角色有發揮，婉婉劇中也艷福無邊，與型男黃俊豪有感情線，又有咀戲，她大讚黃俊豪靚仔接近無瑕疵。婉婉與小鮮肉胡㻗又有段母子關係，強調不介意演一個有20多歲兒子的母親，從來也無任何包袱，她笑說：「角色設定我16歲生了他，所以合理的。只是第一次見到他，被他牛高馬大身形嚇倒。」

結婚生仔感受何謂女人

婉婉演的郭得寶追求浪漫愛情，現實的她崇尚簡單、舒服，並說：「我對感情很直接的，只要我喜歡你，就會200%付出，不需要那麼多儀式或物質上的東西，大家健康、開心在一起已很足夠。」

不過由於在單親家庭長大，婉婉承認以前對婚姻無信念，也不會去想，更加不會想到生BB，但全因母親生前的一席話，令她對婚姻有重新想法，婉婉說：「媽媽叫我不要因她的婚姻失敗而影響自己人生，女人要結婚，最好生埋小朋友，才能圓滿感受到何謂女人。這句話在我腦海留下烙印，雖然我都猶豫過，但連母親都這樣說，應該不會老點我。」

夫妻坦誠相處互相鼓勵

婉婉與丈夫2013年結婚，恩愛走過七年之癢。她稱沒什麼特別夫妻相處之道，二人相識至今一切都是很自然發生，她說：「夫妻間一定會經歷高低，能走到今日，全靠互相坦誠及鼓勵，老公吸引我之處是他充滿正能量，我同樣也會鼓勵他，好似疫情下他無得教游水，零工作，我便教他阿Q精神，夫妻相處是一門很大的藝術。而且我不喜歡嗌交，覺得很浪費時間，與其在追究誰對誰錯，不如一起解決問題，但出軌一定不能接受。」

為人母領會愛是全奉獻

兩人的愛情結晶品BBQ轉眼已4歲大，當母親後的婉婉終於知道何謂愛是全奉獻，並說：「我現在無論是任何事情或思維都是以兒子為先，就算捱夜開完工，都會先安頓好個仔，才想自己，日日如是，這也是我做媽媽後最大的改變和學習。」

兩公婆在不同文化環境成長，教學理念也有不同，婉婉稱丈夫是輕鬆派，規矩方面由她負責。從不後悔安排兒子入讀傳統學校，因中文真的很重要，她說：「現在去茶餐廳吃飯已經要幫老公翻譯，不想日後還要幫多一個。」

盼兒子遺傳爺爺音樂細胞

婉婉現時安排BBQ學游水、畫畫和音樂，希望兒子遺傳到爺爺的音樂細胞，原來其老爺Noel Quinlan是著名作曲家，1980年代在香港創作過不少電影和電視節目音樂，以及經典廣告歌，相當厲害。

婉婉笑稱現時每天被大小情人包圍，又大爆兩父子為她爭風呷醋，她說：「兒子現在攻佔埋我睡眠空間，有晚睡覺前把我的枕頭攞到他房間，說以後跟他睡，爸爸當然有呷醋，我都想平衡，但一行開兒子就醒，所以無辦法。」

場地提供：富薈炮台山酒店

化妝：亞晴

髮型：Kate @HairCulture

服裝：Vein

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