曾被嫌「太瘦唔夠高」難當主角 唐詩詠咬緊牙關捱出頭

【明報專訊】馬德鐘、唐詩詠、關禮傑、王君馨、胡㻗、楊卓娜和簡淑兒等，昨日到葵芳新都會廣場宣傳劇集《我家無難事》，與現場觀眾玩遊戲，羅天宇獻唱主題曲。

馬德鐘和唐詩詠一起受訪，唐詩詠早前到中文大學出席講座分享演戲心得，表示最深刻有名女同學說不停試鏡，但不停被拒絕，問她如何行下去，唐詩詠說：「我跟她說喜歡演戲就堅持下去，別放棄，正如我一樣，也曾被人話太瘦做不到女主角，又話我唔夠高，諸多挑剔。我當時問自己是否喜歡演戲，喜歡就毋須理會別人怎樣說，咬緊牙關，喊住也要行下去，加上我性格任性，加倍努力，唔得做到得。」

馬德鐘拍兩日戲被易角

馬德鐘認同做這行最重要是堅持，不放棄，並說：「我試過拍一套鬼片，只拍了兩日就被導演換走，沒問點解，因為我當時還是新人，而且取代我的演員好堅。」問到之後與該導演有否再合作，當時有沒有喊？馬德鐘說：「不講啦。不開心一定有，因角色戲分等同男主角，不過是一個經歷，知道人生路向該如何行下去，亦可以將自己的經歷勉勵同學，不停被拒絕不重要，只要把握到，一次便成功。（你終於成功了？）不要這樣說，還需努力。」

麥大力講廣東話似爆粗

簡淑兒客串《我》劇，表示監製王心慰是第一個找她拍劇集《迷》，所以對方叫到，客串也沒所謂。談到她和男友麥大力拍拖近况，簡淑兒甜笑說：「都是這樣。」並透露男友即將拍新劇，充當翻譯及幫男友對稿，她說：「他不識中文，好陰功，要靠拼音，見他死記對白很辛苦，就幫他對稿，講解劇情。」還大讚麥大力是個好學生，很聰明，學習能力很強，不過就取笑男友講廣東話好似講粗口，並說：「平時我都想跟他講廣東話，希望他有進步，但我講十句，他問我九句點解，所以最後都是英語交談。」

談到麥大力最近操得很弗，簡淑兒稱男友想在35歲前挑戰自己，用了個半月時間操得六塊腹肌，現在挑戰8塊腹肌 ，她說：「操肌另一原因是他喜歡王敏德，想拍動作片，操弗一點希望獲導演垂青，找他拍動作片。」

記者：柯美

攝影：鍾偉茵

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