穿巨型紗裙拍MV 鄭欣宜體驗「最難行的路」

【明報專訊】鄭欣宜近日推出今年第4首派台歌《最難行的路》，早前為新歌拍MV，新加盟寰亞的蔡浩然有份客串。欣宜以3個不同造型示人，除火紅晚裝及佩戴百萬元珠寶的黑白look外，最後一個造型讓她體會何謂「最難行的路」，因形象指導在韓國空運了一條重量十足的巨型藍色紗裙給她，要5名工作人員合力才可搬得起。

其間導演要求欣宜試行前兩步，但最終失敗，她說：「雖然不特別覺得自己條路難行，反而相信每一個階段、每一段路都有它的原因，才可以帶我來到今日的這個地方。」她認為每個人的人生路各有不同，即使再難行，也不要太聚焦難行的部分。

感謝Wyman手寫歌詞稿

欣宜表示收到黃偉文（Wyman）所填的歌詞時，既驚喜又感動，並說：「之前睇過Wyman社交網的帖文，是他以前幫其他歌手寫過的歌詞，那時電腦未普及，每一份歌詞都是用人手寫。我有跟他講過『我又要』，但無奈我第一次同Wyman合作是2015年的《你瘦夠了嗎？》，一切已經電腦化，但今次我收到這份《最難行的路》歌詞時，一擘大眼，打開個電話，就見到他的手寫稿歌詞，我真的好感動，Wyman都有透露他寫這份詞的時候，忍不住喊，好多謝他。」

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