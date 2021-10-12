《鬼滅之刃》深夜播 粉絲捱眼瞓捧場 小栗旬《日本沉沒》收視稱冠

【明報專訊】改編自1973年同名小說，小栗旬、松山研一及香川照之等合演的TBS電視台新劇《日本沉沒～希望的人》前晚首播，收視率15.8%，暫時成為秋季日劇冠軍；同晚開播的NTV新劇《真犯人旗標》以8.4%大幅落後。值得一提的是，人氣動畫《鬼滅之刃》電視版《無限列車篇》前晚深夜11時15分播出第一集，收視率錄得10%，反映大批動漫迷甘願捱眼瞓捧場。

秋季日劇上周開鑼，窪田正孝主演富士電視台「月9」劇《X光室的奇蹟2》率先報捷，首播錄得11.3%收視佳績，然而未夠一星期，已遭TBS重頭劇《日本沉沒～希望的人》打破，前晚首播錄得15.8%，不單刷新今季最高紀錄，同時超越TBS電視台夏季日劇《Tokyo Mer流動急症室》及春季《龍櫻2》的開播數字（14.1％及14.8％）。

《日本沉沒》圍繞環保議題

《日本沉沒》故事涉及環保議題，巧合地關東地區上周發生黎克特制5.9級地震，都令此劇變得更加矚目。新劇講述2023年日本首相東山（仲村亨飾）發起「日本未來推進會議」，集結各界精英，包括小栗旬飾演環境省代表天海啟示、松山研一扮演經產省的常盤紘一等，計劃把污染物液化儲存在海底的「COMS」系統。香川照之飾演田所雄介教授一力反對，認定此舉將會觸發日本沉沒的危機。本地觀眾可以透過myTV SUPER收看。

不過「日劇天后」米倉涼子主演朝日電視台秋季新劇《女醫神Doctor X》第7季將於本周四（14日）首播，根據往績推斷，上季開播收視率突破20%大關，今季只要保持水準，超越《日本沉沒》應該問題不大。事實會否如此？稍後自有分曉。

跟《日本沉沒》同晚首播的NTV新劇《真犯人旗標》，西島秀俊與宮澤理惠合演，首集8.4%收視，且看後勁如何。新劇沿用《輪到你了》班底，故事講述西島秀俊原本擁有幸福家庭，某日妻子宮澤理惠及兒女突然「人間蒸發」，八卦周刊及社交網絡紛紛把矛頭指向西島，認定他是最大嫌疑犯，他要如何證明自己清白？

《鬼滅之刃》電視版分7集播放

富士電視台前晚深夜首播的電視動畫《鬼滅之刃：無限列車篇》，收視比《真犯人旗標》還要高，錄得10%大幅超越過去一個月同時段的平均5.9%收視成績，由此可見《鬼滅之刃》熱潮方興未艾，電影版《無限列車篇》日本票房400億日圓（約27.6億港元）的餘威猶在。電視版《無限列車篇》全季共分7集，前晚播出首集是全新內容，講述主角「炎柱」煉獄杏壽郎登上無限列車前的故事。至於他在電影版狂吞火車便當、不斷大叫「好味」的經典場面，電視版亦保留下來，但改為吃蕎麥麵，為觀眾帶來驚喜。餘下6集主要沿用電影版內容，但製作公司將會新增70個從未曝光的場面，吸引粉絲溫故知新。