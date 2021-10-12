【開箱】《午夜彌撒》 神父愛你 島民攬炒

【明報專訊】去年萬聖節前，炮製過《陰宅異事》（The Haunting of Hill House）的監製及編導米芬拿根（Mike Flanagan），在影視串流平台Netflix推出迷你劇《陰宅怪事》（The Haunting of Bly Manor），未及一年，他又有靈異新作《午夜彌撒》（Midnight Mass）上月24日在Netflix上架。

殘疾少女再走動的奇蹟

《午夜彌撒》講述美國一個以天主教徒為主的離島，主角之一Riley少小離家，從事金融初創賺過不少錢，但醉駕撞死人判監4年，刑滿後重回島上；母親Annie寬慰，捕魚為生的父親Ed卻不如太太般歡迎兒子回家，還為了會否周日到教堂的問題鬧得不愉快。島上住有很多虔誠教徒，包括熱心教會事務的Bev、鎮長Wade和太太Dolly及因意外不良於行的女兒Leeza。警長Hassan是穆斯林，自覺跟島民格格不入，又擔心仍是少年的兒子Ali受同輩影響，遠離所屬宗教。Riley年輕時的女友Erin懷孕，也重回島上當上老師，兩人再續前緣。Erin的好友Sarah亦在島上行醫，並照顧患有腦退化的媽媽Mildred。教堂忽然來了較年輕的神父Paul，代替在島上侍奉多年的老神父Pruitt，宣稱他出城治病。

Paul神父到島上後接連發生怪事，包括Ali和Riley的胞弟Warren看到大量野貓；某晚狂風雷暴，Riley見Pruitt神父冒雨在沙灘前行，告知家人時轉瞬間又失去他的蹤影。暴風雨過後，沙灘上充斥大量野貓屍體，鎮長Wade和警長Hassan都懷疑是海上的漏油事故影響。只是，貓忌水，緣何伏屍岸邊？另一方面，Paul神父講道深得人心，更開辦戒酒班，從心靈方面幫助Riley及另一曾傷害Leeza的島民Joe；知道Mildred不方便到教堂，又親自上門講道祝聖餐。恍如神蹟般，Paul到訪後，Mildred頭腦變得愈來愈清晰。某個周日彌撒，更讓坐在輪椅的Leeza重新站起來。醫生Sarah建議Leeza到城市做詳細檢查，找出原因，對女兒能恢復健康的鎮長Wade夫婦卻認為不必要。此時Sarah發現為母親Mildred抽取化驗的血液樣本，熱得爆破玻璃試管。教堂也因為Leeza的「神蹟」熱鬧起來，Paul神父卻身體不適，抽搐嘔吐，雙眼通紅毫無反應，在他身旁的Wade與Bev等，以為他就此殞命，卻瞬間「復活」。

帶有編導個人色彩

米芬拿根一如過往，包辦此劇的編導及監製工作；據報他2010年開始構思，最初是小說，之後變成電影劇本，最後才發展成劇集，卻一直找不到投資者，並將劇名化成書本道具，出現在其他作品，提醒自己別忘了這創作意念。他自言此劇故事帶有個人色彩，源於從小受天主教教育，一如劇中人，他小時候也曾是教堂輔祭。到大學時代認識不同宗教，當研究得愈多，漸漸成為無神論者。未知是否突顯宗教色彩，《午夜彌撒》全劇7集，跟上帝用了7天創造天地萬物的數字一樣；第一集命名為「創世紀」，其餘集名亦跟聖經章節有關。至於主角Riley戒酒等情節，也是過來人的米芬拿根親身感受。至於劇中的離島生活，亦是他的童年經歷，父親任職海岸衛隊，曾駐守外島及海邊小鎮，深深烙印在米芬拿根腦海。

此劇原定去年3月開鏡，受疫情影響，延至8月於溫哥華附近的臨海小鎮開工，同年12月煞科。評論普遍給予正面評價，《時代》周刊的視評甚至認為此劇是米芬拿根歷來最佳作品，並大讚分別扮演神父Paul，以及Erin和Riley的《情迷月色下》夏米斯連卡特（Hamish Linklater）、《陰宅異事》姬蒂施祖（Kate Siegel）及《國定殺戮日：全民瘋殺》碩克基福（Zach Gilford）表現出色。

恐怖片迷別指望《午夜彌撒》每集有驚慄場面、或嚇到心跳出來的恐怖鏡頭，劇中更多時候是角色的自省，譬如Riley醉駕害死人後放棄信仰，最後透過自我犧牲完成救贖，大概也是創作人米芬拿根的個人投射。Leeza奇蹟再站起來後，跟意外害她傷殘的Joe對質，並表示寬恕，也恰好對比Riley駕車撞斃女孩的遺憾。神父Pruitt在朝聖之旅遇上「天使」，以為對方的血是救贖，所以一起回到島上；他最迫切的是讓昔日愛人Mildred重拾記憶，但如浮士德一樣，交易的後患無窮。出於愛的動機，卻令全島變成屍殺地獄，幾乎攬炒。看到最後，米芬拿根的劇本確實蠻有心思。