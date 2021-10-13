去年入稟離婚 今年高調復合 黃靜茵認懷第二胎

【明報專訊】韓劇《雙甲小食店》36歲女星黃靜茵再度懷孕，去年9月她跟夫婿李英敦入稟申請離婚，經過調解後，今年7月成功箍煲，一家三口出國慶祝，結果「搞出人命」，韓媒昨日報道她懷有第2胎的喜訊，所屬事務所隨即承認：「黃靜茵目前正在懷孕，預產期為明年。」前日她亦透過社交媒體上載一張星空圖，莫非暗喻腹中胎兒是挽救婚變的「吉星」？

黃靜茵的婚姻生活，比《雙甲小食店》劇情更加峰迴路轉，2016年2月她跟職業高爾夫球員出身的企業家李英敦結婚，翌年8月誕下兒子。二人透過朋友介紹認識，黃靜茵曾在婚禮上表示，愈來愈喜歡丈夫，希望每個瞬間都與他在一起，結果這段婚姻關係，僅維持4年便陷於破裂邊緣。去年9月，他倆向水原地方法院提交了離婚調解申請書，但事務所以藝人私生活為由，未有透露婚變原因。

兩星期前公開遮肚自拍照

黃靜茵離婚有迹可尋，去年初產後復出，接拍有線台JTBC奇幻劇《雙甲小食店》，雖然全劇平均收視率不足3%，但贏得口碑，更在劇集結局前，被韓媒揭發她斥資46.5億韓圜（約3000萬港元）購入首爾梨泰院一幢別墅，似為重過單身生活做好準備。

今年7月事件出現轉機，黃靜茵透過事務所表示，透過調解過程，夫妻真誠對話，雙方願意再續情緣，決定放棄離婚念頭，並到夏威夷度假，趁機修補裂痕。結果一家三口出發，變成四口回家，昨日宣布懷孕喜訊，據事務所發言人證實：「黃靜茵正在懷孕，預產期為明年，至於其他詳情，由於涉及二人私隱，我們無法提及。」又透露她目前為安胎，已經暫停工作。

事實上，兩星期前她透過社交媒體上載自拍照，刻意以外套遮掩腹部，防止喜訊提早外泄，因此估計她有孕約3個月；亦有眼利的網民發現，一星期前她拍下用餐照片，枱上放了兩杯凍飲，叮囑她在懷孕初期，要小心注意飲食，好好保養身體。

黃靜茵在2002年以女團Sugar成員身分出道，兩年後離隊個別發展，並改以演員身分接拍韓劇如《穿透屋頂的High Kick》、《愛上哪個我》、《她很漂亮》及《雙甲小食店》等；其中《她很漂亮》今年更被關西電視台改編拍成同名日劇，由《魔女宅急便》真人版電影女主角小芝風花重演她的角色。