【開箱】《燕麥工作室》創意短片 媲美《愛‧死‧機械人》

【明報專訊】《D9異形禁區》南非導演尼爾保甘（Neill Blomkamp）2017年創辦燕麥工作室（Oats Studios），這間美國獨立製作公司，專門拍攝實驗性短片。數年之後，他把這批短片輯錄成影集，因利乘便取名《燕麥工作室》，現於影視串流平台Netflix上架，由於短片題材科幻且不乏瘋狂創意，觀眾大可視之為真人演出版《愛‧死‧機械人》欣賞。

低成本高創意拍《D9異形禁區》

尼爾保甘憑2009年執導的低成本高創意科幻電影《D9異形禁區》一鳴驚人，在沒有明星壓陣、製作費不過3000萬美元（約2.34億港元），全球票房收逾2.1億美元（約16.3億港元），回報率高達6倍，迅即成為荷李活新貴，先後獲邀拍攝《極樂帝國2154》及《超人類：卓比》；前者請來兩屆金像影后茱迪科士打（Jodie Foster）及《叛諜追擊》麥迪文（Matt Damon）合演，後者亦有「狼人」曉治積曼（Hugh Jackman）與《異形》女星薛歌妮韋花（Sigourney Weaver）擔綱，結果票房與口碑均不濟，從此與商業大片絕緣。

《燕麥工作室》收錄尼爾保甘近年執導的10齣短片，包括《拉卡》、《火力基地》、《比爾上菜》、《上帝》、《受精卵》、《爛總統》、《阿當》第2及3集、《格但斯克》及《卡普徹》，片長由5分鐘到接近半小時不等，導演原意是讓觀眾「睇辦」，再考慮能否把它拍成長片，例如美劇《狙魔人》男星史提夫波爾（Steve Boyle）主演的《火力基地》，便曾發起眾籌，因某種緣故，活動開始9日後煞停，計劃最終夭折。

《火力基地》故事講述越戰期間，美軍受到當地妖怪「河神」襲擊，士兵死傷慘重，其後揭發河神本是越南農民，目睹美軍殘殺妻兒，在極度悲痛下變成擁有超自然力量的生物，藉此嘲諷美國以世界警察自居，多年來一直派兵海外的醜陋真面目。

《拉卡》是導演跟薛歌妮韋花再度合作，故事仍然離不開外星人侵略地球的戲碼，人類幾近滅絕之際，薛歌妮負責統領少數生還者，展開最後一戰。此片成本雖然有限，視覺特效卻相當可觀，貌似蜥蜴的外星人栩栩如生，加上「以弱制強」劇情頗具吸引力，未能拍成長片實在可惜。

《比爾上菜》系列則屬另類題材，表面戲謔電視直銷節目，實際充滿弦外之音，值得觀眾細味。故事透過烹飪節目主持人比爾示範不同廚具或食材，結果發生連串恐怖意外，例如其中一集《刀騙》試用萬能切肉機，但因機件失靈，比爾尚未分解雞肉，自己手臂卻先廢掉，故事荒誕笑中有淚，更加有血有肉。

短片包含動畫製作

尼爾保甘亦有嘗試製作動畫，《格但斯克》和《卡普徹》便是例子；前者講述平民以肉身抵擋十字軍巨人，全片只有5分鐘，感覺像電腦遊戲的過場片段，令人過目便忘；後者是軍方專家研發生化武器的故事，例如把炸彈安置在蝗蟲身上，藉此遙控殺敵，概念並不新鮮，難以跟《愛‧死‧機械人》相提並論。

雖然《燕麥工作室》短片變長片無望，尼爾保甘亦不愁寂寞，自編自導恐怖片《潛行異境》（Demonic），剛於今年8月在香港國際電影節亮相，可惜觀眾口碑欠佳，看來這齣趁疫情期間在加拿大拍攝的低成本作品，足已證明導演較為適合拍攝科幻題材，轉型還需努力。《潛行異境》故事講述一名母親在醫院昏迷不醒，女兒答應參與精神治療實驗，嘗試進入她的潛意識，結果誤墮迷離夢境，加上惡魔來襲，女兒未救母親，恐已搶先犧牲。