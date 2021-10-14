約滿無綫 享受自由 萬綺雯浙江莫干山開民宿

【明報專訊】51歲萬綺雯去年3月約滿無綫，結束8年賓主關係，今年4月播出的《伙記辦大事》，是她離開無綫的告別作。萬綺雯近年將工作重心轉移內地，成立工作室接拍綜藝節目，並於浙江投資民宿。她日前在社交網發出千字文，談到曾經歷低谷，有過迷惘、掙扎，她選擇停下來。去年合約到期，享受自由，喜歡做什麼便做，之後會否再拍戲是未知之數。

萬綺雯近年與丈夫陳十三長居內地，除成立工作室參與綜藝節目演出外，還與朋友合資在浙江開民宿，嘗試做老闆娘的滋味。她剛於10月2日度過51歲生日，雖然年過半百，但保養得宜，她在社交網分享宣傳片，在自然美景下騷美腿，展現少女般的神態，臉上看不出歲月痕迹。

參選亞姐為去希臘

萬綺雯日前在社交網發文剖白演藝生涯的心路歷程及目前生活，說當年參選亞姐是想到希臘拍外景，但過程辛苦曾想退出。之後開始拍劇更加辛苦，曾同時拍兩部，好想回家睡覺，試過哭及對着鏡頭說：「你們放過我。」她亦會因不實報道不開心，拍《我和殭屍有個約會3》時受嚴重腰傷，之後停工很長時間。其間她學陶瓷、插花及畫畫，做小時候想做的事。2008年有人找她拍戲，覺得身體ok，可以趁年輕再拍。萬綺雯表示當時很多長輩認為她要爭取多出來見人，但她覺得應該有自己的步伐，感覺輕鬆好多，不一定要做出什麼成績，起碼是自己的選擇。她說：「這10幾年當然也有低谷的時候，有過迷惘、掙扎，感覺有點不對勁，我就停下來，不要亂，停下來再說。」

由代言人變老闆

萬綺雯喜歡旅遊，年前做了節目《綺遇記》，去了很多地方，走訪很多民宿，最後一站到了浙江莫干山，環境好美，她亦喜歡民宿的設計。民宿老闆找她做代言人，其中一幢民宿，更以她命名「綺墅」。在當地似回到小時候無憂無慮的生活，於是與民宿老闆合作。她說：「從選擇要入股去搞民宿開始，我就來內地定居了。我想可以花更多時間，去管理一個民宿是怎樣的。現在花開得滿山都是了，我和團隊要重新去整理一下我們的社交帳號，把整個民宿包裝出來。」

她談到以前拍完戲好累，會躲在家不出門，「我的圈子很小，開工、在家。現在在莫干山，會遇到各行各業的人，看到的色彩多很多。去年我合約到期，多自由，我喜歡做的事情說了算，之後的事情我不知道，或許什麼時候再出去拍戲，但現在這個階段我只做一件事情」。

沒有大目標 開心就好

萬綺雯坦言目前的生活是她從小就喜歡，沒有大目標，開心就好，「如果不開心還是要不停地做，那不是很可憐嗎？年輕的時候熬得起，做的事情是打基礎，讓之後的路走得更遠、更好，但是到了某個點，還是覺得不適合，不開心，倒不如就停一停，想一想。可能不知道什麼時候，就出現了一個新的路給你」。

萬綺雯1989年當選亞洲小姐亞軍，自此開展演藝路，在亞視演過約30部劇集；於《我和殭屍有個約會》系列穿著迷你裙騷長腿扮演現代驅魔師馬小玲，堪稱亞視時期的代表作。她2004年離開效力15年的亞視，數年後以外援形式回巢拍《法網群英》，之後減產，間中演出電影及舞台劇。2012年加盟無綫，先後拍了《老表，你好嘢！》、《食為奴》、《東坡家事》、《伙記辦大事》等，去年約滿離開無綫，《伙記辦大事》今年4月播出時她未能出席宣傳。

娛樂組