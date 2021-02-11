港台新音樂節目落實參演歌手 MIRROR無份 炎明熹榜上有名

【明報專訊】有傳港台疑抵制男團MIRROR，令成員的歌曲播放率低，惟後來盧瀚霆（Anson Lo）的新歌《Megahit》打入「中文歌曲龍虎榜」，戳破抵制傳聞。港台創作總監馬浚偉早前忙於籌備港台電視31新音樂節目《獅子山下好音樂》，預計下月開始錄影，12月首播。據知已落實第1季參演歌手名單，包括衛蘭、衛詩、炎明熹、王灝兒（JW）、江海迦（AGA）、李幸倪（Gin Lee）、關心妍、陳柏宇、林奕匡、吳浩康、泳兒、鄭融及菊梓喬等，未見ViuTV旗下的MIRROR、ERROR或兩隊成員的名字。

創作總監馬浚偉自稱幾open

馬浚偉接受《明報》電話訪問時表示：「《獅子山下好音樂》第1季的演出歌手已約得六六七七，同時亦開始籌備第2季，希望節目做落去。每季有不同主題，可以邀請不同歌手參與。」他舉例如主題是金針獎，考慮會否邀請獲金針獎的歌手演出。馬浚偉坦言有任何可能，亦沒有任何限制，只要適合主題，時間及各方面配合，歡迎歌手參與。他表示每季有13集，所以只可邀請13名歌手，加上有新人及素人演出。

馬浚偉強調開會時已表明，希望同事了解其他電視台、唱片公司有什麼歌手可以邀請，包括ViuTV、有線電視、亞視，甚至獨立唱片公司，有適合的歌手都會邀請，「我個人幾open，盡量會邀請多些」。

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