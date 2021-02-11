演出8場酒吧騷每人收200 張天賦洪嘉豪捱出頭開賣飛演唱會

【明報專訊】張天賦（MC）和洪嘉豪本月底在旺角麥花臣場館舉行首個音樂會《我是現場》，他們很開心由一起在普通酒吧唱歌玩音樂，演出8場合共只得800餘元，還要4個人分，窮到吃「炒麵王」，落手落腳搬器材去教室練歌，到入行短短兩三年就有屬於自己的賣飛音樂會。MC形容整件事好夢幻，是天時、地利、人和，他說：「當初參加《全民造星II》是讓自己多一個渠道曝光，有人留意就有機會，沒料到會奪得亞軍，還入了行。」

較MC早一年出道的洪嘉豪也是膽粗粗參加華納唱片的音樂比賽得到歌手合約，他說：「曾質疑自己是否繼續行音樂這條路，因為真的很艱辛，但既然上天揀中我入行，就要好好珍惜，作多些好歌報答對我不離不棄的樂迷。」

講明唔騷肌

MC表示今次與洪嘉豪合作一定會產生化學作用，因為大家很了解彼此性格，有什麼長處和短處都知得一清二楚，很合拍。洪嘉豪說：「MC的長處比較多，靚仔、體貼、唱歌又好聽，又識玩樂器，簡直完美兼全能，他有的東西是我沒有的，可以互補不足。」

MC被讚到有點靦腆，並笑說：「洪嘉豪唯一的壞處就是喜歡講大話。不過我真的很欣賞他創作歌曲方面的特質，工作時又全神貫注，不受身邊事物影響，這方面我比較差，要向他學習。」很多歌手都會在演唱會上騷肌，但他們反問點解要騷肌？洪嘉豪說：「我和MC有做gym鍛煉身體，目的為有良好身心狀態做音樂會，並非要爆肌、騷肌。」

MC恨攞新人獎

MC今年有份角逐新人獎，問他可有信心攞獎？MC說：「信心大部分來自觀眾和粉絲的支持，出道至今出了3首歌，已經很滿意，打了一支強心針。我當然希望奪新人獎，但對手實在太強，所以平常心面對，目前先做好音樂。（誰是勁敵？）曾比特（Mike），我很喜歡他，參加《造星》時已經知道Mike唱歌非常犀利，後來在不同節目與他遇上幾次，他唱live的功力非常之厲害。」

未來MC想學師兄洪嘉豪做唱作歌手，寫一首屬於自己的歌曲。洪嘉豪即鼓勵MC，並叫MC好好把握頭幾首歌的創作，並說：「人生寫頭10首歌可能是最好的，因為是最真實，最沒有考慮，是你最想講的故事。我現在最hit那首歌都是人生頭10首寫的歌。之後創作多了，便會覺得很多melody都似曾相識，想再突破，考慮的東西又多了。」

場地提供：Vie-won-won

化妝：Circle Chong （洪嘉豪、張天賦）

服裝：ITeSHOP（洪嘉豪）

髮型：Hayssses Ip @HAiR（洪嘉豪）、Franco Chung @Leonardo 3 HairCorner （張天賦）

記者：柯美

攝影：劉永銳

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