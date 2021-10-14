《魷魚遊戲》1.1億點擊 破Netflix紀錄

【明報專訊】影視串流平台Netflix原創韓劇《魷魚遊戲》熱爆全球，自9月17日上架以來，先後登上94個國家及地區的點播榜冠軍，更成為首齣非英語劇集連續21日在美國Netflix登頂。Netflix昨日公布《魷魚遊戲》收視，該劇上架26日，全球點擊用戶1.1億，成為歷來首月最受歡迎作品。Netflix用戶約2.09億，換句話說一半或以上用戶曾收看《魷魚遊戲》。之前的紀錄保持者是去年聖誕上架的《柏捷頓家族：名門韻事》，開播28日收看用戶8200萬；《獵魔士》與《怪盜羅蘋》以7600萬並列第3。

Netflix收視指標設定為至少觀看2分鐘內容，該平台負責韓國、東南亞及澳紐地區內容的副總裁金敏英表示，「《魷魚遊戲》給了Netflix更多信心，以確信我們的全球策略正朝着正確的方向發展」。對於第2季何時開拍，她接受美媒訪問時表示，仍與編導黃東赫討論，希望盡快公布消息；又謂劇集才播出一個月，呼籲觀衆不要心急。

另一方面，韓國影視串流平台KakaoTV亦湊《魷魚遊戲》熱潮，落實製作真人騷《生存男女：分裂的世界》，現招募參賽者，在與世隔絕的環境中，展開為期10日的生存競賽，最終勝利者可獲得1億韓圜（約65萬港元）獎金。預計下月初開鏡，年底前推出。

韓國某酒店也借此人氣劇大搞噱頭，本月24日舉辦「魷魚遊戲」，客人可參與4輪遊戲；123紅綠燈、拔河、椪糖及紙牌，競逐500萬韓圜（約3.3萬港元）獎金。