鍾嘉欣越洋拍片支持台慶劇《星空下的仁醫》 鄭嘉穎催馬國明快當爸

周家怡（左）對被指是「英皇一姐」感尷尬，羅子溢（右）繼續整蠱，稱呼她「一線演員」，令她甚無奈。（攝影：劉永銳）

鄭嘉穎（右）和馬國明拍《鐵馬尋橋》後稱兄道弟，分別是大哥和二佬，相隔11年兩人再次在《星空下的仁醫》合作，前者已成為兩子之父，並叫馬國明趕快做爸爸。（攝影：劉永銳）

【明報專訊】無綫台慶劇《星空下的仁醫》下周一（18日）首播，鄭嘉穎、馬國明、羅子溢及周家怡等演員昨日到商場出席宣傳活動。身在溫哥華的鍾嘉欣越洋拍片支持，說疫下拍攝《星》劇，雖然經歷重重困難，但最後順利完成，此劇帶給她「希望」的感覺。嘉穎被問到近年做了爸爸後的轉變，直言鍛煉到耐性。他與馬國明相隔11年再合作，指好兄弟年紀不輕，想做爸爸就要快。羅子溢自爆與老婆楊茜堯不設防，想追多個小朋友陪女兒。

記者：陳釗

攝影：劉永銳

鄭嘉穎和馬國明（馬明）繼《鐵馬尋橋》後，相隔11年再度合作，劇中本是好友，卻因誤會變成對立。二人互讚對方沒什麼改變，嘉穎大讚對方keep得很好，球技又精湛。馬明笑言嘉穎唯一轉變是比較緊張返屋企湊仔。嘉穎聞言笑說：「遲些你當了老竇就會明白。但這些無得催，到時候自然就會來。他年紀都不細，做老竇要快了。」馬明表示結婚會講給大家知，「你估我好像大佬咁樣，銀根充裕咩？」

馬明多次演醫生 笑言未做過婦科

今次是嘉穎首次演醫療劇，問身為爸爸的他，拍攝時是否特別深感受？他稱無論是否父母看了也會很感觸和感動，劇情看得讓人心噏。

至於馬明被羅子溢取笑已扮演過十多次醫生，「醫生」才是正職，馬明笑言還有婦科未做過。

早前無綫台前幕後民調「講一個鏡頭前幾高質，鏡頭後勁麻甩嘅TVB男藝員」遊戲中，馬明榮登榜首，嘉穎亦佔第4位。馬明笑說：「很好呀，演員就是要這樣的特質，隨時可以很有型，有時又可以很樣衰。」嘉穎亦表示他們基本上就是兩個麻甩佬，很正常。

被指「英皇一姐」 周家怡尷尬

相隔9年再拍無綫劇的周家怡表示，很開心再與大家合作。對於被指升呢「英皇一姐」，她尷尬說：「不要再這樣說了，很尷尬！是的時候我會認，對我來說都是一個演員、一份工作。」身旁的羅子溢繼續整蠱她：「即是一線演員啦！」搞到家怡一臉無奈，大呼救命：「不要整蠱我啦，只是戲分多少少而已。」她稱以往都是演護士多，今次有得演醫生，並首次有手術室戲分，覺得很好玩，還因太投入，其中一幕縫針戲勾到手，仍扮鎮定繼續做，cut機後即大叫。

羅子溢不設防 與老婆追多個

子溢笑與馬明已演過很多次醫生，記得劇組最初開會時，其他演員都很緊張，唯獨他和馬明最淡定。

談到日前與太太楊茜堯慶祝結婚5周年，大曬在沙灘的恩愛相。子溢慚愧說：「那些其實是舊相，當日我們冇出街慶祝，因BB年紀還細，驚帶她出去食飯會喊，騷擾到其他人，所以當日只是買了蛋糕在屋企過。其實女人不在乎物質，最緊要你記得個日子，我早一個月前已跟太太說我記得。」他又自爆現在與老婆不設防，希望追多個陪伴女兒。

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