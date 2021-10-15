ViuTV《肥美人》招「有分量」參賽者

【明報專訊】ViuTV繼《口罩小姐》、《造美人》等選美真人騷後 ，再舉辦另類選美節目，前日在官方社交平台發文為《肥美人》公開招募參賽者。帖文寫道：「美麗，應該要變得更有分量！我哋相信：肥都可以靚，都可以好charm好令人心跳！所以如果你BMI（體重指標）達到25以上，有自信，有才能，樣樣都咁有分量嘅話。Come on！唔好自肥呀！一定要全世界都睇到妳嘅好！」

根據ViuTV的節目介紹，《肥美人》將以真人騷形式進行，透過打破世俗對肥人的審美框框，讓參賽者挑戰自我，發揮才華，呈現什麼是「自信就是美」。任何年滿18歲、持有有效香港永久性居民身分證的女性，BMI（體重指標）達25以上、非香港電視娛樂有限公司之員工及家屬，以及不受任何其他合約條款限制就可參加。報名日期由10月13日下午6時起，至11月8日0時0分為止。

《肥美人》公開招募參賽者消息一出，大批網民留言稱期待。有網友希望節目不是纖體公司贊助，認為如果要減肥變靚就是本末倒置，稱不上肥美人；亦有網民提議由鄭欣宜、Serrini及衛蘭擔任隊長，MIRROR經理人花姐（黃慧君）做評審或嘉賓。有男網民則失望無份參加。

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