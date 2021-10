【開箱】《毒魔：血戰大屠殺》 準備投向蜘蛛俠懷抱

next

【明報專訊】改編自DC和Marvel漫畫的反英雄電影《自殺特攻》與《毒魔:血戰大屠殺》(Venom: Let There be Carnage),巧合地過去3個月內先後上映,前者叫好不叫座,全球票房僅收1.67億美元(約13億港元);後者本月1日在美國開畫,香港及韓國延至本月13日公映,短短兩周票房已超越《自殺特攻》,口碑卻猶有不及,電影網站IMDb給予6.5分(《自》有7.3分),影評網「爛番茄」更只得61%好評(《自》有90%),看來觀眾口味真難捉摸。

美國開畫票房報捷

索尼與Marvel兩大電影公司合力炮製《毒魔》,雖非傳統超級英雄片,2018年開畫卻以黑馬姿態取得票房勝利,全球累收8.56億美元(約66.7億港元);相隔3年推出續集《毒魔:血戰大屠殺》,導演換上《魔戒》男星安迪瑟克斯(Andy Serkis),結果美國票房再度報捷,首周末3日收9010萬美元(約7億港元),不單成為開畫冠軍,更刷新疫後最高紀錄。截至昨日為止,《毒魔2》累積票房已逼近2億美元(約14.9億港元)。

故事延續上集,湯哈迪(Tom Hardy)飾演倒楣記者艾迪,意外成為外星共生體「毒魔」的宿主,從此擁有超強戰鬥力,同時也要制止體內異形濫殺無辜,兩者關係相生相剋,鬧出不少笑話。上集彩蛋片段,《非常盜》男星活地夏里遜(Woody Harrelson)扮演連環殺手卡沙迪率先登場,今集更因咬傷艾迪,吸去毒魔血液,變成超級奸角「血蜘蛛」,兩雄相遇必有一戰。

《007:生死有時》娜奧美夏莉絲(Naomie Harris)扮演另一反派「尖嘯」,原名法蘭絲的她天生異稟,能發出超高頻率刺耳聲音,可殺人不見血。不過,電影明顯弱化此角色,失去漫畫中以聲音作盾牌,甚至迷惑他人的能力,結果淪為卡沙迪身邊的陪襯品。卡沙迪與法蘭絲本是一對戀人,前者殺人被捕,等待執行死刑,後者亦因擁有異能而遭隔離,變成一對分飛鴛鴦。卡沙迪答應接受艾迪獨家訪問,換取報紙刊登遺言,只願女方看到他的心意。結果陰差陽錯下,卡沙迪變成血蜘蛛,大開殺戒兼逃獄,更劫走法蘭絲,雌雄惡魔合體,難免天下大亂。

遺憾的是安迪瑟克斯的執導能力,似乎遠遜於他以「動態捕捉」技術扮演《猿人爭霸戰》凱撒或者《魔戒》咕嚕的可觀,卡沙迪與法蘭絲的感情流於表面,口裏說着同生共死,劇本卻欠缺交代二人經歷,結果變成空談。就算活地夏里遜跟娜奧美夏莉絲演技如何出色都是枉然。

壓軸大戰 毒魔大勝血蜘蛛

本片另一敗筆是毒魔與血蜘蛛的壓軸大戰,根據漫畫原著,兩者戰鬥力差距甚遠,戲中毒魔亦不止一次表示敵人太強,建議艾迪速逃,最終在教堂混戰期間,毒魔大勝對方,更吞食了血蜘蛛,觀眾表示不解。

戲中飾演警探的史提芬嘉咸(Stephen Graham),漫畫設定他是另一共生體「毒素」的宿主,電影交代他在毒魔與血蜘蛛對戰期間墮樓身亡,片尾卻閃現他的雙眼突然透出詭異藍光,似乎暗示他在下集將會變身登場,但未知是敵是友。

自從索尼電影公司憑《蜘蛛俠》及《毒魔》系列取得票房佳績後,便積極發展自家的「索尼蜘蛛俠電影宇宙」(簡稱SSU),一方面跟Marvel電影公司的「Marvel電影宇宙」(簡稱MCU)分庭抗禮,同時又加緊合作,這個現像在《毒魔2》更明顯,說的是在《蜘蛛俠》系列經常出現的《號角日報》,於今集接連亮相,無論是艾迪上網找資料、警探閱報得悉艾迪偵破多年懸案,甚至片尾彩蛋,艾迪與毒魔在酒店房間看電視,剛好播出《蜘蛛俠:決戰千里》結局的新聞節目,揭穿湯賀蘭(Tom Holland)飾演彼得柏加的真正身分就是蜘蛛俠,毒魔更笑說:「他看來很可口。」都可見到《號角日報》蹤影;看來影迷苦候蜘蛛俠與毒魔的交集,有望在短期內發生。

上映日期:10月13日