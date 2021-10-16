真人騷《賭命夫妻》被斥意識不良 監製吳繼業：帶正面信息 教育意義

【明報專訊】ViuTV真人騷節目《賭命夫妻》本月11日首播，先後安排PTBF（兼職男友）與PTGF（兼職女友）登場，由肥仔（梁業）、193（郭嘉駿）、陳安立、 黎學勤與黃奕晨等客串參賽人妻的男友，陳安立幫人妻搽太陽油、黎學勤按摩「推油」。前晚輪到5名「口罩小姐」以性感泳裝登場做人夫的PTGF，在泳池玩遊戲，惹來網民斥節目意識不良、道德淪亡，並提議改名《玩命夫妻》。節目監製吳繼業承認節目尺度是試底線，首周雖出位，但節目帶正面信息，觀眾睇到最後會明白其中的教育意義。

《賭命夫妻》邀請5對年輕夫婦參加，接受不同引誘與挑戰，主持火火早聲明會安排參加者做一些另一半不能原諒的事，看最後能否原諒對方。節目晚上9時半播出，有網民質疑這時段不適合？前晚播第4集，人夫跟PTGF約會後，觀衆反應熱烈，昨晚第5集人夫出席船P，蒙眼被PTGF挑逗兩分鐘，更有密切身體接觸，有網民留言問：「他們知道自己在玩命嗎？」又有說辦離婚的律師已準備；亦有網民留言讚節目夠大膽，是香港的電視極限作。有意見認為節目組安排不公，指人夫自肥的尺度比人妻大。

電視沒播片段 facebook可重溫

監製吳繼業回應《明報》表示，《賭命夫妻》播出時段並非他控制，而且是真人騷，要有「爆位」才能吸引觀眾，也想試底線。節目出街前經審查與刪剪，部分片段沒在電視播出，但上載到facebook；暫時未收到公司有關部門認為有問題。

吳繼業有留意網上留言斥節目教人分妻等負評；他稱節目背後帶有正面信息，對參加者與觀眾有得着。他表示參賽的夫妻來自不同背景，有為責任而結婚，亦有其他原因，節目給機會他們重整關係及反省，具有教育意義。他透露觀眾認為激烈、踩界的畫面只在首周出現，之後10集會深入了解感情問題。

節目結束 夫妻關係改善

有質疑參加者「做媒」？吳繼業強調參加者是早前公開招募的素人，經過評選揀出不同個案。開拍前工作人員向他們詳述內容與「危險」。他表示經挑戰後，到節目結束，參賽夫妻是向好的方面發展。

提到一班人夫面對性感PTGF展露狂野一面，吳繼業稱這並非戲劇效果，而是他們在現場的真情流露。有指參賽人妻的質素比PTGF更好，吳繼業表示男人出軌可能被新鮮感、年輕等因素吸引，女友不一定比老婆靚，「可能老婆似李嘉欣咁靚，但對足10年後，當有似高海寧的女人出現，一樣好吸引！」

為陳嘉倩平反

《賭命夫妻》主持除了火火，還有陳嘉倩，有批評她沒表現？吳繼業稱要為嘉倩說公道話，早陣子她受外界負評的困擾，是躺着也中槍，認為她在節目中很落力，又陪人妻解心結，之後集數她將有更大發揮。

娛樂組