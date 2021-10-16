梁詠琪愛上拍劇 不捨戲中女兒

【明報專訊】ViuTV新劇《反起跑線聯盟》昨日開鏡拜神，有份主演的梁詠琪（Gigi）、 潘燦良、袁富華、周家怡、陳欣妍，以及ERROR成員肥仔（梁業）與曾傳緋聞的練美娟現身，據報肥仔與練美娟在劇中飾演夫妻。

周家怡被笑「食兩家茶禮」

Gigi十多年前曾客串無綫劇《天涯俠醫》和《老馮日記》，今次才是第一次正式拍劇，她說：「是新嘗試和新挑戰，導演預先和我講拍劇會很辛苦，時間又長；我拍了兩個月，又不覺得很辛苦，拍電影也很長時間，第一次體驗拍劇，愛上了，很享受且上癮，又可留港照顧女兒。」今次也是Gigi從演以來，與最多小朋友合作的一次，有場戲與7個小朋友同場，大讚這班五六歲的童星聰明，記對白好叻。Gigi沒想過與女兒Sofia母女檔演出，她表示不是不想女兒入行或擔心她辛苦，而是想專心演出，做好角色，「女兒參演，我一定會分心，不自覺照顧她，加上她現在又要返學」。Gigi否認是虎媽，自言管教女兒方式跟《反》劇中的反虎媽角色一樣，會與飾演虎爸的潘燦良大鬥法。她跟強尼演夫妻，沒有親熱戲，笑言與飾演她女兒的5歲小演員就有，對方與Sofia年齡相若，拍攝時感覺像與女兒相處般，每次收工都不捨得。

周家怡雙膝和手掌受傷，她稱在8號風球前一天跑步，天雨路滑不慎跌倒，「最慘家裏沒有生理鹽水，用酒精消毒痛到反白眼，事後被朋友取笑『你係軍人呀』」。她演出的無綫劇《星空下的仁醫》將播出，又拍ViuTV劇集，被取笑「食兩家茶禮」，周家怡聞言呆了說不識答，稱只是剛巧去年拍的《星空下的仁醫》現在播出，宣傳期撞正《反起跑線聯盟》開鏡，她說：「當初知道和小朋友合作都擔心，但他們好叻，我劇中個仔勁，我叫他『朝偉』，因為他的戲好內斂。（有否母性大發？）有，但不可以單性繁殖。」

陳欣妍計劃35歲生小孩

陳欣妍首次飾演媽媽角色，跟周家怡一樣，初時擔心和小朋友合作，但現在的小朋友實在太聰明，知幾時喊，幾時要做戲。現實生活中，她和男友沈震軒未有結婚和生兒育女計劃，「不想好似劇中角色，自己未成熟就為人母，想在事業上衝刺，35歲才生小孩，我們有共識」。她表示男朋友前往內地拍劇，一劇接一劇已一年，兩人分隔兩地無得見都辛苦，幸好她一直有工作。

記者：柯美

攝影：劉永銳

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