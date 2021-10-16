ViuTV新節目巡禮今晚播 姜濤Ian合演新劇打籃球

【明報專訊】《ViuTV 2022》節目巡禮原定周三（13日）發布，但遇「圓規」襲港，取消傳媒採訪，並閉門錄影，改為今晚在ViuTV播出，介紹明年節目與劇集新攻勢。網上近日流傳有關ViuTV新劇的短片，畫面見大屏幕播《季前賽》宣傳片，當中姜濤與陳卓賢（Ian）比賽籃球。排舞師Rock Sir在Instagram限時動態發布的短片中，姜濤展球技，Rock Sir寫道：「咁有型嘅咩？仲有我最愛嘅籃球」、 「 Trailer（預告片）型到不行，到時一定要睇」。

姜濤熱愛籃球，Ian則是香港排球隊前代表，若《季前賽》以籃球運動為主題，應難不倒他倆。據知參與《季前賽》演出的還有ERROR成員郭嘉駿（193）與梁業（肥仔）；193曾入選南華籃球少年隊，至於肥仔被指貌似《男兒當入樽》「安西教練」，這演員陣容令人期待。

繼《男排女將》後，聚焦游泳項目的《i.SWIM》正在拍攝中，加上《季前賽》，ViuTV似乎主攻運動題材的劇集。另外，盧瀚霆（Anson Lo）主演的真人騷《神的女主角》，數月前公開招募女主角，也是明年的重頭綜藝節目。

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