讚《肥美人》價值觀好 林二汶認同肥都可以靚

【明報專訊】林二汶昨日到荃灣為食店擔任店長，現場示範煮湯水。她透露下月將在銅鑼灣開設音樂學校，除聘請音樂尖子當導師，也會親自教班和組織合唱團，並嘗試邀圈中好友加入團隊。

提到ViuTV開拍真人騷《肥美人》，網友推舉鄭欣宜、Serrini、衛蘭參與演出，二汶表示很欣賞她們，擁有長頭髮又會扮靚。問她有否興趣參與該節目？她笑說：「這個節目價值觀好好，我好同意『肥都可以靚』，現在活躍的女歌手有比較大隻，包括我在內，可以啟發女性不用瘋狂減肥，有肉地都接受，大家的心態愈來愈健康。如果用得着我，認同我是美人，我就做，至靚就是我！」問她是否自信靚過鄭欣宜、Serrini和衛蘭？「不是，我同自己比較，不敢跟她們比，她們能忍痛著高跟鞋，我只能著波鞋做自己的音樂」。

二汶表示堅持做回自己，走了很長路途，近年終獲觀眾接受，感到開心。至於有否信心今年冧莊「叱咤樂壇我最喜愛的女歌手」？她說：「不知道，我好現實，每年能入圍5強已好開心，今年我的最喜愛女歌手是Serrini，睇她做騷搞笑，聰明、唱得，又識作歌，不過大家喜愛我，我都無任歡迎。」

記者：鍾一虹