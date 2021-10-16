墮假冒Netflix電騙陷阱 譚俊彥認蠢慘失8000元

【明報專訊】譚俊彥、鄧佩儀及張頴康昨日為無綫新劇《換命真相》宣傳，因與Netflix原創劇《魷魚遊戲》主角李政宰「撞樣」成為熱話的譚俊彥，自爆日前迷迷糊糊上了假冒Netflix的詐騙短訊當，被騙信用卡資料損失了8000多港元，最麻煩是信用卡要停用，笑言成熱話要付出代價。

記者：林祖傑

主角否認不和

譚俊彥、鄧佩儀及張頴康拍《換命真相》時被指鬧不和，譚俊彥強調與鄧佩儀合作很開心，大讚對方吸收能力很強，只是有點硬頸，並澄清經常NG不關鄧佩儀事。他說：「我沒有鬧過她，其實我們NG是想她做到最好，是證明大家惜她。」鄧佩儀強調與譚俊彥及張頴康合作融洽，還笑道：「不過好開心，我終於有新聞價值了。」

鄧佩儀首次當台慶劇女主角，問到目標是否爭視后獎？她說：「我排多幾年隊先啦。」至於譚俊彥被視為視帝黑馬，他說：「我覺得攞視帝除了演技，還要看人氣及運氣，每一年都好少少啦。今年加上有少少運氣，又希望好少少啦。」

受騙後cut信用卡

譚俊彥因與《魷魚遊戲》主角李政宰「撞樣」，近期人氣爆燈，他自爆被假冒Netflix釣魚短訊呃錢，「打風當晚去了《廉政狙擊．黑幕》煞科宴，第二日瞓到迷迷糊糊收到短訊，要我更新資料，條link有晒我資料，叫我入信用卡code，結果中了陷阱，碌了8000幾港元，他用非洲貨幣，我好蠢無留意。之後打去間公司，他叫我停用張信用卡。這件事想提醒大家，因為呢排《魷魚遊戲》hit，所以啲人用平台個名嚟呃錢。」他稱與李政宰「撞樣」一事，起初也感尷尬，在街上有市民因此要求與他合照，有感現在的環境能帶給大家歡樂，自己也不介懷。

張頴康自爆無錢過手

張頴康表示被傳與鄧佩儀不和很不開心，覺得很無稽，因自覺是「最受歡迎男同事」。對於譚俊彥被詐騙短訊騙財，張頴康自爆財政大權在太太麥雅緻手上，只能請譚俊彥飲咖啡，未能借錢給對方，他說：「老婆怕我在公司飯堂亂請人食嘢，八達通只能增值到500元，知我會亂買東西，所以我從來都沒有信用卡，最近我學識用手機call車，老婆知道差點刪除個Apps。」

此外，細仔「小蛋黃」快將滿月，張頴康陪太太坐月戒酒，已準備了一支「滿月酒」給自己飲，百日宴就交由老婆處理，但只會和朋友食飯聚一聚，分享喜悅。