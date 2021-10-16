鄭嘉穎演兒科醫生有得着 陳凱琳揭老公湊仔練出耐性

【明報專訊】陳凱琳昨日與自家化妝綿品牌生意拍檔KOL雪姨（容可兒）出席宣傳活動，談到老公鄭嘉穎主演的無綫台慶劇《星空下的仁醫》將播出，陳凱琳表示老公當父親後耐性多了很多，笑稱今次鄭嘉穎拍這套劇最大得着是認識了兒科醫生，有什麼事都可以找到幫手。她透露與老公在家中面對兒子問題，態度一視同仁，二人角色都是壞人，好人只有家傭姐姐。

陳凱琳表示很久沒看過老公的劇，十分期待。可會讓兒子看？她說：「兒子未看過父親演戲，這套講小朋友都適合，可以給兒子看，睇佢演『Law霸』就要考慮下，費事學爸爸爛撻撻踎街就唔係咁好。」可擔心兒子看到父親和第二個女仔一齊不習慣？她笑道：「係我唔慣多啲囉，都ok，做戲啫，我會不停在兒子身邊講只是做戲。」

不捨兩子難拍劇

陳凱琳承認於商界發展因為少拍劇，唯有在其他地方發展，並說：「暫時真的好難拍劇，剛化妝出門口望住兩個仔，都立即話媽咪會好快返嚟。」可會考慮再生多個？她說：「暫時未有呢個打算，湊好呢兩個先。」

雪姨表示今次品牌以高價買下卡通人物版權做生招牌，稍後不排除計劃將產品拓展到嬰兒濕紙巾和尿片。

記者：林祖傑