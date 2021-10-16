米倉涼子戴口罩拍劇做足防疫 《女醫神7》首播收視19% 今年新高

澤口靖子主演的《科搜研之女》已拍到第21季，收視依然有雙位數。

【明報專訊】「日劇天后」米倉涼子相隔兩年再演朝日電視台劇集《女醫神Doctor X》第7季，結果不負眾望，前晚首播收視率錄得19%，瞬間最高更達23%，不單刷新今季日劇最高紀錄，更改寫今年日劇最佳開播成績。網民大讚此劇做足防疫措施，除了主角戴上口罩、護目鏡等裝備演出，拍攝現場更隨處可見防止飛沫散播的透明膠板，彷彿就是一部防疫宣傳片。

《女醫神Doctor X》自2012年開播至今，一向都是朝日電視台收視王牌，除了首季只有18.6%，之後幾乎每季首播都超過20%佳績。第7季前日首播，雖然略遜於預期，未能突破20%大關，但已打破綾瀨遙與高橋一生合演TBS電視台懸疑劇《天國與地獄》於今年1月創下全年最高開播紀錄（16.8%）。

首集請來曾演《摘星廚神》的日本名模富永愛及《夏空》男星岡田將生客串演出，前者扮演參議院女議員，後者飾演呼吸系統科醫生。故事講述天才外科醫生大門未知子（米倉涼子飾）應邀到新西蘭為副總理做手術，返回日本後獲岡田將生推薦，為富永愛治療急性膽囊發炎，然而後者的問題似乎相當嚴重；另一方面，米倉面對醫院改革，無端捲入內科與外科高層的派系鬥爭，令她生厭。

《女醫神Doctor X》第7季在疫情期間拍攝，無論鏡頭前後，工作人員都做足防疫措施，因此觀眾可以見到米倉涼子跟其他演員都戴上口罩、護目鏡等亮相；就連劇情亦有關聯，話說米倉從海外回國，對白刻意強調「我已完成隔離」，而且防飛沫的透明膠板更是隨處可見，無論是名醫介紹所抑或東帝大學醫院的辦公室等，曝光率甚高，難怪有網民形容此劇是疫情下的最佳宣傳片。

《科搜研之女21》首集收視12.8%

跟《女醫神7》同日首播的還有澤口靖子主演朝日電視台長壽劇集《科搜研之女》第21季，以及《半澤直樹2》江口德子與《她很漂亮》赤楚衛二合演富士電視台新劇《Super Rich》，前者首集收視率錄得12.8%，後者只有7.8%暫時包尾。值得一提的是，早前有日本傳媒進行問卷調查，結果《Super Rich》獨得2439票成為「最期待秋季日劇」冠軍，看來這個調查成績，並未如實反映在收視上。