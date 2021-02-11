MIRROR唱團歌賀ViuTV節目巡禮 姜濤陳卓賢合演勵志劇 《造星IV》11．1首播

【明報專訊】《ViuTV 2022》節目巡禮日前在8號風球下閉門錄影，11月1日首播的《全民造星IV》一班女參賽者演繹全新Remix版本《前傳》，為節目巡禮揭開序幕。男子組合P1X3L伙拍七仙羽首次公開演繹《OMG》，以唱跳及rap吸引觀眾。而兩隊人氣男團MIRROR與ERROR分別演繹團歌《BOSS》及《我們不Chok》，令現場氣氛高漲。

明年推出5套原創劇

ViuTV公布明年推出5套原創劇，包括由MIRROR成員擔正的《i.SWIM》、《季前賽》、《IT狗》，以及《冥冥之中》、《反起跑線聯盟》。《i.SWIM》由呂爵安（Edan）、魏浚笙及王智德（Alton）等演出，講述兩名年輕泳手，展開一段亦師亦敵亦友的競賽運動，是勵志喜劇。

姜濤與陳卓賢（Ian）、ERROR成員193（郭嘉駿）及肥仔（梁業）合演另一部運動勵志喜劇《季前賽》，以街頭籃球為故事。《冥冥之中》以死神公司為背景，演員有陳嘉倩、駱振偉、吳啓洋及王頌茵。《IT狗》以一群IT界另類精英為主幹，講述他們的奮鬥血淚史，演員有楊樂文（Lokman）、陳瑞輝（Frankie）及余逸思。還有梁詠琪、周家怡合演的《反起跑線聯盟》，講述一對堅拒成為怪獸家長的父母。

生菜接棒做新一代吉祥物

會上有ViuTV新一代吉祥物Sound Choice（生菜）正式登場。ViuTV表示，Sound Bear（生啤）自2017年成為吉祥物，至今已晉升高層，生啤日理萬機，處理吉祥物業務漸覺分身乏術；生啤早前在《全民造星IV》女團海選現場，發現身形樣貌跟自己不相伯仲的女參賽者甚驚喜，馬上運用權力請花姐（黃慧君）出手，繞過所有行政手續，招攬生菜成為ViuTV新一代吉祥物。

娛樂組